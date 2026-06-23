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Haberler Voleybol A Milli Erkek Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nde sahaya çıkacak

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nde sahaya çıkacak

2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) ikinci haftası ile devam ediyor. A Milli Erkek Voleybol Takımımız, 24 Haziran Çarşamba günü Çin ile karşılaşacak. İşte detaylar...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 23 Haziran 2026 09:56 Güncelleme Tarihi: 23 Haziran 2026 09:58
A Milli Erkek Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nde sahaya çıkacak

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci haftasındaki ilk maçında 24 Haziran Çarşamba günü Çin ile karşılaşacak. Türkiye, VNL'in ikinci etabındaki maçlarını Polonya'nın Gliwice kentinde oynayacak. İlk ayak sonunda 2'şer galibiyet ve mağlubiyetle 5 puan toplayarak 11. sırada yer alan ay-yıldızlılar, sırasıyla Çin, son şampiyon Polonya, Arjantin ve Belçika'nın karşısına çıkacak.

Üç etap sonunda puan tablosunun ilk 8 sırasında yer alan ekiplerin katılma hakkı kazanacağı 2026 Erkekler VNL Finalleri, 29 Temmuz-2 Ağustos tarihlerinde Çin'in Ningbo kentinde düzenlenecek. Sıralamanın son basamağında yer alan takım ise VNL'e veda edecek.

Milli takımın ikinci etap maç programı (TSİ) şöyle:

24 HAZİRAN ÇARŞAMBA:

14.00 Çin-Türkiye

25 HAZİRAN PERŞEMBE:

21.00 Polonya-Türkiye

27 HAZİRAN CUMARTESİ:

21.30 Türkiye-Arjantin

28 HAZİRAN PAZAR:

17.30 Belçika-Türkiye

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