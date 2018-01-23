Lassana Diarra, Paris Saint-Germain'de
Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Paris Saint-Germain (PSG), Fransız futbolcu Lassana Diarra ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.
PSG Kulübünden yapılan açıklamada, 32 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 30 Haziran 2019'a kadar mukavele imzalandığı bildirildi.
19 numaralı formayı giyecek Diarra, "Memleketimin takımıyla sözleşme imzaladığım için çok mutluyum. Her futbolcunun oynamayı hayal ettiği bir yer burası. Hayallerimi gerçekleştirdiğim için çok şanslıyım. Tüm tecrübemi ve oynama istediğimi sahaya yansıtacağım." ifadelerini kullandı.
Daha önce Chelsea, Arsenal, Real Madrid gibi takımlarda da forma giyen Fransız futbolcu, son olarak Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Al-Jazira'da oynadı.
- 23 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 22:14
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Solun ilacı Holebas
Toplam 7
Yorum
kaya Hem para yok deniyor hem de bu oyuncuya da yine bir sürü para verilecek. En azından evranın ismi yeter.
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Ozan Tufan seferberliği!
Toplam 17
Yorum
feyko kim alcak.bu kazmayı her gün meşkül etmeyin sayfayı
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F.Bahçe bu kez Burak Yılmaz'ı yenebilecek mi?
Toplam 6
Yorum
2861 evet Burak geldi bu sefer fb yi yeneceğiz.azcık iyi oynayalım fb yi yeneriz.ama konyadaki gibi oynarsa topcularımız fark yeriz.çok kötüyüz
Lassana Diarra, Paris Saint-Germain'de haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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