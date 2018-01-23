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    23 Ocak 2018, Salı
    OYUN ENGLISH

    , Saint-Germain'de

    Lassana Diarra, Paris Saint-Germain'de

    Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Saint-Germain (), Fransız futbolcu ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

    Kulübünden yapılan açıklamada, 32 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 30 Haziran 2019'a kadar mukavele imzalandığı bildirildi.

    19 numaralı formayı giyecek Diarra, "Memleketimin takımıyla sözleşme imzaladığım için çok mutluyum. Her futbolcunun oynamayı hayal ettiği bir yer burası. Hayallerimi gerçekleştirdiğim için çok şanslıyım. Tüm tecrübemi ve oynama istediğimi sahaya yansıtacağım." ifadelerini kullandı.

    Daha önce Chelsea, Arsenal, Real Madrid gibi takımlarda da forma giyen Fransız futbolcu, son olarak Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Al-Jazira'da oynadı.

    1. 23 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 22:14
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