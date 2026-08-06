Fener'den dev adım

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında F.Bahçe'nin sahasında Avusturya temsilcisi Sturm Graz'ı 2-0 yenerek rövanş öncesi büyük avantaj elde etti. 10. dakikada Asensio'nun pasında Kerem, ceza sahası içinde topu Talisca'ya aktardı. Bu oyuncunun sol çaprazdan şutuyla sarı-lacivertliler 1-0 öne geçti. 45'te sağdan kullanılan kornerde Asensio'nun yerden pasında Greenwood'un sert şutuyla F.Bahçe devreyi 2-0 üstün kapadı.

İKİNCİ YARI FARK KAÇTI

Rakibi karşısında ezici bir oyun sergileyen sarı-lacivertliler ikinci yarıda çok daha etkili oldu ama birçok fırsattan yararlanamadı. 60'da Skriniar'ın savunma arkasına attığı pasta Kerem kaleci Khudiakov'u geçemedi. Devamında Talisca'nın şutunu yine kaleci çıkardı. 67'de ceza sahasına giren Talisca'nın vuruşunu kaleci kornere çeldi. Kornerden gelen topa Talisca'nın üst üste iki vuruşunu yine kaleci önledi. Rövanş maçı 11 Ağustos'ta Avusturya'da oynanacak.

OOSTERWOLDE ŞOKU

Fenerbahçe'de Sturm Graz karşısında Jayden Oosterwolde şoku yaşandı. Karşılaşmanın 28'inci dakikasında atağa kalkan Hollandalı futbolcu, sol üst adalesini tutarak yerde kaldı. Sakatlık geçiren ve oyuna devam edemeyen 25 yaşındaki sol bek, sahayı sedyeyle terk etti. Gözyaşlarını tutamayan Jayden Oosterwolde'nin yerine Archie Brown oyuna dahil oldu.

YILDIZ YAĞMURU

Teknik direktör İsmail Kartal, ünlü yıldızları sahaya sürdü. Marsilya'dan transfer edilen Mason Grenwood, bu sezon ilk kez ilk 11'de maça başladı. İzinli olduğu için Gornik Zabrze karşısında görev alamayan N'Golo Kante de arkadaşlarına katıldı. Nathan Ake savunmanın göbeğinde Milan Skriniar ile birlikte görev yaptı. İspanyol maestro Marco Asensio, 10 numara pozisyonunda forma giydi.

BAKAN BAK KADIKÖY'DE

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Fenerbahçe- Sturm Graz maçını tribünden izledi. Bakan Osman Aşkın Bak, sarı lacivertli kulübün Başkanı Aziz Yıldırım ile birlikte karşılaşmayı takip etti.

SKANDAL KARAR

Karşılaşmanın 20'nci dakikasında tartışmalara neden olan bir pozisyon yaşandı. Topla ilgisi olmayan Jon Stankovic, Matteo Guendouzi'nin ayağına sert bir biçimde bastı. Fransız orta saha acı içinde kıvranırken, hakem Chris Kavanagh, Stankovic'e sarı kart gösterdi. Sarı lacivertli oyuncular ve yedek kulübesi, pozisyonun kırmızı kart olduğu yönünde İngiliz hakeme itirazda bulundu. Ancak VAR kontrolü dahi yapılmadı.

MURİÇ 6 YIL SONRA

Fenerbahçe'nin Mallorca'dan renklerine bağladığı Vedat Muriç, 6 yıl aradan sonra Kadıköy'e döndü. Sakatlığından dolayı Gornik Zabrze maçlarında forma giyemeyen 32 yaşındaki Kosovalı golcü, yedek kulübesinde görev bekledi. Sarı lacivertli taraftarların dün akşam sevgi gösterisinde bulunduğu tecrübeli forvet, Sturm Graz karşısında süre alamadı.