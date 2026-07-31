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Haberler Fenerbahçe Gonzalo Garcia, Fulham’a

Gonzalo Garcia, Fulham’a

Forvet transferinde Fenerbahçe'nin hedefleri arasında Real Madrid'den Gonzalo Garcia da bulunuyordu. Ancak genç forveti İngiltere'den Fulham'ın bonservisiyle almak istediği ve görüşmeleri ilerlettiği belirtildi. 22 yaşındaki İspanyol golcü için Premier Lig ekibinin 70 milyon euroyu gözden çıkardığı ifade edildi. Real Madrid'in transfere izin verdiği vurgulandı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2026 06:50
Gonzalo Garcia, Fulham’a
Forvet transferinde Fenerbahçe'nin hedefleri arasında Real Madrid'den Gonzalo Garcia da bulunuyordu. Ancak genç forveti İngiltere'den Fulham'ın bonservisiyle almak istediği ve görüşmeleri ilerlettiği belirtildi. 22 yaşındaki İspanyol golcü için Premier Lig ekibinin 70 milyon euroyu gözden çıkardığı ifade edildi. Real Madrid'in transfere izin verdiği vurgulandı.
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