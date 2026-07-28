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Haberler Fenerbahçe Yaprak dökümü başlıyor

Yaprak dökümü başlıyor

Fenerbahçe’de gönderilecek olan isimler netleşmeye başladı. Bu hafta sonuna kadar en az 5 yabancı oyuncuyla yollar ayrılacak

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2026 06:50
Yaprak dökümü başlıyor

Greenwood transferiyle kadrosundaki yabancı sayısı 24'e yükselen Fenerbahçe'de temizlik zamanı... Sarı-lacivertli yönetim, teknik direktör İsmail Kartal'la yaptığı toplantının ardından gönderilecek futbolcuları belirledi ve bu hafta sonuna kadar bu isimlerin bazılarıyla yollar ayrılacak. Öncelikli olarak takımdan ayrılmak istenen; Dominik Livakovic, Diego Carlos, Rodrigo Becao, Sofyan Amrabat ve Ognjen Mimovic'in menajerleriyle görüşme yapılacak ve ardından da bu oyuncularla vedalaşılacak. FENERBAHÇE yönetimi, 5 futbolcu içinde sadece Mimovic'i kiralık gönderecek. Diğer 4 oyuncu bonservisleriyle takımdan ayrılacak. Ayrıca; Anthony Musaba, Arcihe Brown, Dorgeles Nene, Jayden Oosterwolde ve Fred'e gelen teklifler de değerlendirmeye alınacak. Sidiki Cherif'in durumu ise yapılacak santrfor transferinin ardından netleşecek.

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