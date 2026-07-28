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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Leao çıkarması

Leao çıkarması

Fenerbahçe transfer komitesi, yarınki Gornik Zarbze maçının ardından İtalya’ya geçecek ve AC Milan’la resmen masaya oturacak. Sarı-lacivertliler, Milan’ı ve Rafael Leao’yu ikna edip transferi 1 hafta içinde tamamlamayı hedefliyor

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2026 06:50
Leao çıkarması

Fenerbahçe için Rafael Leao haftası başladı... Gelen bilgilere göre; sarı-lacivertlilerin transfer komitesinde yer alan Oğuz Çetin ile Cihan Kamer, yarın Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme rövanşında oynanacak olan Gornik Zarbze maçının ardından İtalya'ya gidecek ve Milan'la Rafael Leao'nun transferi için masaya oturacak. Fenerbahçe'nin bu görüşmede Portekizli oyuncu için Serie A devine zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralama teklifinde bulunacağı belirtildi.

İTALYANLAR DOĞRULADI

Ancak Milan bu teklife sıcak bakmazsa; 50 milyon euro bonservis bedeli önerilecek. İtalyan medyası da Fenerbahçe'nin Leao için yaptığı bu girişimleri doğruladı. La Gazzetta dello Sport'un dünkü haberinde; "Fenerbahçe, Leajo transferi için kısa süre içinde Milano'da Milan ile doğrudan görüşmelere başlayacak. Görüşmelerin, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi ön elemesindeki durumunun netleşmesinin ardından hız kazanması bekleniyor" ifadelerine yer verildi.

SATARSA HAREKETE GEÇECEK

Milan, transferde suskun bir dönemden geçiyor... İtalyan devi, Rafael Leao'yu istediği miktara satması halinde transferde harekete geçecek. Milan, Leao'dan gelecek olan parayı yeni transferlere kaynak olarak kullanmayı planlıyor.

HENÜZ IKNA OLMADI

Calciomercato, transferle alakalı dünkü haberinde şu ifadelere yer verdi: "Rafael Leao henüz Türkiye'ye transfer konusunda %100 ikna olmuş değil ancak kapıyı aralamaya başladı. Oyuncunun avukatı, İstanbul'un iki büyük kulübünden gelen teklifleri değerlendiriyor."

10 GOLÜ VAR

Leao, geçen sezon İtalyan ekibiyle tüm kulvarlarda 31 maçta süre aldı. Portekizli, bu karşılaşmalarda 10 kez gol sevinci yaşarken, 3 defa da takım arkadaşlarına gol pası verdi.

ÖDEME TAAHHÜDÜ KOZ

İtalyanlar, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi avantajıyla oyuncuyu ikna etmeye çalıştığını ancak Fenerbahçe'nin yüksek bonservis bedelini daha kısa sürede ödemeyi taahhüt etmesi halinde Milan'ı ikna edebileceğini vurguladı.

GÖRÜŞMEDE OLACAK

Transfer görüşmelerine dünyaca ünlü menajer Jorge Mendes, aracılık yapıyor. Portekizli menajerin taraflar arasında temasları sağladığı ve bu hafta yapılacak olan toplantıyı organize ettiği vurgulandı. Mendes, Fenerbahçe ile Milan'ın yapacağı görüşmede hazır bulunacak.

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