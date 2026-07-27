Sol taraf sil baştan

Transfer çalışmalarına hummalı bir şekilde devam eden Fenerbahçe'de büyük bir revizyon yaşanacak ve takımın sol tarafı sil baştan oluşturulacak. Yapılan ve yapılacak transferler için kaynak oluşturmak isteyen sarı-lacivertliler, teklif gelen oyuncularla yollarını ayıracak. Bu isimlerin başında sol bek Archie Brown ile Jayden Oosterwolde geliyor. İki oyuncunun yanı sıra; Suudi Arabistan'dan Al- Ahli'nin istediği Kerem Aktürkoğlu'nun da satılması gündemde. Ayrıca; teknik direktör İsmail Kartal'ın kadroda düşünmediği Anthony Musaba ve Oğuz Aydın'la da veda yakın... Sarı-lacivertli yönetim, bu 5 isimden 90-100 milyon euro arasında bir bonservis beklentisi içinde... Oyuncuların yerine düşünülen isimlerle temaslar devam ediyor. Vedalar gerçekleştiği an görüşme halindeki isimlere imzalar attırılacak.