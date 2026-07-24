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Haberler Fenerbahçe Demirovic iddiası

Demirovic iddiası

Muriqi’den sonra bir takviye daha yapmak isteyen Fenerbahçe, Stuttgart’ın Bosnalı golcüsü Ermedin Demirovic’i yakın takibe aldı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Temmuz 2026 06:50
Demirovic iddiası
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de hücum hattı için yeni bir isim gündeme geldi. Vedat Muriqi'nin ardından kadrosuna bir santrfor takviyesi daha yapmak isteyen sarı-lacivertliler, Stuttgart forması giyen Ermedin Demirovic ile ilgileniyor. Sky'da yer alan habere göre, Fenerbahçe, Stuttgart forması giyen Ermedin Demirovic ile ilgileniyor. Stuttgart Teknik Direktörü Sebastian Hoeness'in, Demirovic'in ayrılığına sıcak baktığı öne sürüldü. Bosna Hersekli Demirovic ile Juventus ve Leeds United'ın da ilgilendiği belirtildi. Güncel piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösterilen Ermedin Demirovic'in, Stuttgart ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor. Stuttgart'ta geride kalan sezonda 38 maçta süre bulan Demirovic, 15 gol attı ve 5 asist yaptı.
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