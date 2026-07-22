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Haberler Fenerbahçe Watkins'te Fener önde

Watkins'te Fener önde

İngiliz medyası, Aston Villa’nın Nicolas Jackson’ı kadrosuna katması halinde Ollie Watkins’in Fenerbahçe’ye transferini onaylayacağını duyurdu

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Temmuz 2026 06:50
Watkins'te Fener önde

Vedat Muriç'in yanına kaliteli bir santrfor daha almak isteyen Fenerbahçe'de listenin ilk sırasındaki isim; Aston Villa'nın yıldızı Ollie Watkins... Sarı-lacivertliler, 30 yaşındaki oyuncu için daha önce menajerler aracılığıyla nabız yokladı ve hem oyuncu kanadından hem de kulüp tarafından bilgi aldı. Malen ve Tielemans gibi önemli isimlerini mali sıkıntıdan dolayı satan Aston Villa, Ollie Watkins'i de satış listesine koymuş durumda... Ancak Ada temsilcisinin, yıldız futbolcuyu satması tek şarta bağlı...

TRANSFER JACKSON'A BAĞLI

İngiliz medyasından SKY'ın haberine göre; Aston Villa, Chelsea'den Nicolas Jackson'ı kadrosuna katması halinde Ollie Watkins'le vedalaşacak. Haberde ayrıca; yıldız futbolcunun en büyük talibinin Fenerbahçe olduğuna vurgu yapıldı ve şu ifadelere yer verildi: "Unai Emery, Villarreal'de birlikte çalıştıkları dönemden bu yana oyuncunun büyük hayranı. Jackson transferi gerçekleşirse Watkins'le yollarını ayırabilir. Fenerbahçe, Ollie Watkins'in transferinde en önde gelen kulüp konumunda."

DÜNYA KUPASI'NDA 51 DAKİKA

Ollie Watkins'in sergilediği performansa İngiltere Milli Takım Teknik Direktörü Thomas Tuchel de kayıtsız kalmadı ve 30 yaşındaki futbolcuyu, 2026 FIFA Dünya Kupası kadrosuna davet etti. Tecrübeli oyuncu, Panama ve Fransa maçlarında toplamda 51 dakika süre alabildi.

26 GOLLÜK KATKI SAĞLADI

Ollie Watkins, geride bıraktığımız sezon Aston Villa formasıyla tüm kulvarlarda 55 maça çıktı ve 21 gol, 5 asistlik performans ortaya koydu. 26 gollük katkı sağlayan yıldız oyuncu, Villa forması giydiği her sezonda da çift haneli gol sayısına ulaştı.

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