Fenerbahçe'de İsmail Kartal açıklamalarda bulunuyor | CANLI

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Polonya ekibi Gornik Zabrze ile karşı karşıya gelecek. Bu mücadele öncesi sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal açıklamalarda bulunuyor.

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İŞTE İSMAİL KARTAL'IN SÖZLERİ:

Daha önce bu takımın hocasıyla karşı karşıya gelmiştik, Kadıköy'de 4-0, deplasmanda da 2-1 yenmiştik. Rakibin hocası epey bir hırslı, 'özel hazırlanıyorum' diye bir açıklaması var. Bizim de ilk maçımız. İyi futbol oynayan bir takım yaratmaya çalışıyorum. Bu iyi futbolla birlikte taraftarlarımıza güzel bir mesaj vermeyi amaçlıyoruz. Geçmişte çalıştığım oyuncular, benim ne istediğimi biliyorlar. Antrenman ve taktik olarak olsun. Benim çok net söylemlerim var oyunculara. Çok keskin ve net. Kolayca benim söylediklerimi yapabileceklerini biliyorum. Yeni gelen oyuncularımız da oyunumuzdan çok mutlular. Eskisi gibi, daha iyi futbol oynayarak taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz.

Liste bu akşam belli olacak. "Ake ve Greenwood oynayacak mı?" diye merak ettiğiniz biliyorum ancak Greenwood henüz yüzde yüz hazır değil. Ake ona göre daha iyi durumda. İkisi de kadroda olacak. Ancak oynayıp oynamayacaklarına daha sonra karar vereceğiz.

Taraftarlarımıza kendimi borçlu hissediyorum. Şampiyon olup kupalar kazanarak bunu taçlandırmak istiyoruz. Bu sene de iyi futbol oynamayı hedefliyoruz.