Fenerbahçe'de Dusan Vlahovic an meselesi!
Seçim öncesinde yaptığı açıklamalarda iki santrfor transferi hedeflediklerini belirten Aziz Yıldırım ve yönetimi, forvet hattı için çalışmalarını sürdürüyor. Fenerbahçe'ye yıldız bir golcü kazandırmak isteyen sarı-lacivertli kurmaylar, Juventus ile sözleşmesi haziran ayı sonunda sona erecek olan Dusan Vlahovic'i gündemine aldı. Sırp futbolcunun Fenerbahçe'den beklentileri de netleşmeye başladı. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Haziran 2026 06:50
Başkanlık kampanyası boyuncu iki santrfor transferi gerçekleştireceklerini belirten Aziz Yıldırım, bu doğrultuda çalışmalarını sürdürüyor.
Fenerbahçe yönetiminin santrfor transferindeki hedeflerinden bir tanesi Dusan Vlahovic.
Juventus ile sözleşmesi sona eren 26 yaşındaki golcü için önemli mesafe kat edildi.
Sırp yıldızın yıllık 8 milyon euro'luk maaş talebi sarı-lacivertli yönetim tarafından kabul edildi.
Taraflar arasında 15 milyon euro seviyesindeki imza parası konusunda ise görüşmeler devam ediyor.
Fenerbahçe yönetimi, 1.90 boyundaki golcüye 4 yıllık sözleşme imzalatmayı hedefliyor.
SEZON PERFORMANSI
Bu sezon Juventus formasıyla 23 maçta görev alan Vlahovic, 10 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. Haziran sonunda İtalyan kulübüyle sözleşmesi bitecek olan Sırp golcünün piyasa değeri 35 milyon euro olarak gösteriliyor.
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