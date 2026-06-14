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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Dusan Vlahovic an meselesi!

Fenerbahçe'de Dusan Vlahovic an meselesi!

Seçim öncesinde yaptığı açıklamalarda iki santrfor transferi hedeflediklerini belirten Aziz Yıldırım ve yönetimi, forvet hattı için çalışmalarını sürdürüyor. Fenerbahçe'ye yıldız bir golcü kazandırmak isteyen sarı-lacivertli kurmaylar, Juventus ile sözleşmesi haziran ayı sonunda sona erecek olan Dusan Vlahovic'i gündemine aldı. Sırp futbolcunun Fenerbahçe'den beklentileri de netleşmeye başladı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Haziran 2026 06:50
Fenerbahçe'de Dusan Vlahovic an meselesi!

Fenerbahçe'de başkanlık seçimini kazanan Aziz Yıldırım, yeni döneme hızlı bir giriş yaptı.

Fenerbahçe'de Dusan Vlahovic an meselesi!

Sarı-lacivertli kulüpte Hakan Safi ile girdiği seçim yarışından 17.245 oy alan Yıldırım, 8 yıl aranın ardından başkanlık koltuğuna oturdu.

Fenerbahçe'de Dusan Vlahovic an meselesi!

Seçim sürecinde taraftarlara güçlü bir kadro sözü veren Yıldırım, özellikle hücum hattına yapılacak takviyelerin önemini vurgulamıştı.

Fenerbahçe'de Dusan Vlahovic an meselesi!

Başkanlık kampanyası boyuncu iki santrfor transferi gerçekleştireceklerini belirten Aziz Yıldırım, bu doğrultuda çalışmalarını sürdürüyor.

Fenerbahçe'de Dusan Vlahovic an meselesi!

Fenerbahçe yönetiminin santrfor transferindeki hedeflerinden bir tanesi Dusan Vlahovic.

Fenerbahçe'de Dusan Vlahovic an meselesi!

Juventus ile sözleşmesi sona eren 26 yaşındaki golcü için önemli mesafe kat edildi.

Fenerbahçe'de Dusan Vlahovic an meselesi!

Sırp yıldızın yıllık 8 milyon euro'luk maaş talebi sarı-lacivertli yönetim tarafından kabul edildi.

Fenerbahçe'de Dusan Vlahovic an meselesi!

Taraflar arasında 15 milyon euro seviyesindeki imza parası konusunda ise görüşmeler devam ediyor.

Fenerbahçe'de Dusan Vlahovic an meselesi!

Fenerbahçe yönetimi, 1.90 boyundaki golcüye 4 yıllık sözleşme imzalatmayı hedefliyor.

Fenerbahçe'de Dusan Vlahovic an meselesi!

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Juventus formasıyla 23 maçta görev alan Vlahovic, 10 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. Haziran sonunda İtalyan kulübüyle sözleşmesi bitecek olan Sırp golcünün piyasa değeri 35 milyon euro olarak gösteriliyor.

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