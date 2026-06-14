Fenerbahçe’de Alejandro Grimaldo yarışı!
Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, sol bek transferi için çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-lacivertliler, Alejandro Grimaldo'yu gündemine alırken transferde önemli rakiplerle karşı karşıya kaldı. Yıldız futbolcu için Atletico Madrid, Sevilla ve Villarreal'in de devrede olduğu öğrenildi. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Haziran 2026 06:50
30 yaşındaki İspanyol sol bek Alejandro Grimaldo, Fenerbahçe'nin düşündüğü, istediği isimlerden biri.
Sarı-lacivertliler, Alman ekibi Bayer Leverkusen'le kontratının son yılına giren tecrübeli savunmacıyla alakalı çalışmalarını sürdürüyor.
TRANSFERDE RAKİP İSPANYOLLAR
Fenerbahçe, ülkesinden de ciddi taliplerin olduğu öğrenilen Grimaldo için Atletico Madrid, Sevilla ve Villarreal'le transfer yarışına girdi.
DÜNYA KUPASI SONRASI KARARINI VERECEK
Ülkesiyle 2026 FIFA Dünya Kupası'nda yer alan Grimaldo'nun turnuva sonrasında transfer tercihini vereceği bildirildi.
BU SEZON PERFORMANSI
14 kez milli formayı giyen Alejandro Grimaldo, bu sezon Bayer Leverkusen'de boy gösterdiği 46 karşılaşmada, 14 gol ve 12 asist katkısıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
Futbola Valencia altyapısında başlayan Grimaldo, 13 yaşında Barcelona'ya transfer olarak Katalan ekibinin alt yaş kategorilerinde 2016 yılına kadar top koşturdu.
PİYASA DEĞERİ
Kariyerinde 14 kupası bulunan Grimaldo'nun güncel piyasa değeri ise 20 milyon Euro olarak gösteriliyor.
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