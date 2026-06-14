CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe’de Alejandro Grimaldo yarışı!

Fenerbahçe’de Alejandro Grimaldo yarışı!

Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, sol bek transferi için çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-lacivertliler, Alejandro Grimaldo'yu gündemine alırken transferde önemli rakiplerle karşı karşıya kaldı. Yıldız futbolcu için Atletico Madrid, Sevilla ve Villarreal'in de devrede olduğu öğrenildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Haziran 2026 06:50
Fenerbahçe’de Alejandro Grimaldo yarışı!

Aziz Yıldırım yönetiminde şampiyonluk kadrosu kurmaya hazırlanan Fenerbahçe, ince eleyip sık dokuyor.

Fenerbahçe’de Alejandro Grimaldo yarışı!

Elindeki mevcut değerleri olumlu kullanmayı planları içerisine dahil eden sarı-lacivertliler, bir yandan da talibi olan futbolcular için görüşmelerini sürdürüyor.

Fenerbahçe’de Alejandro Grimaldo yarışı!

İngiltere Premier Lig'de transferin gözdesi olan Archie Brown'u iyi bir bonservisle göndermeyi düşünen Aziz Yıldırım yönetimi, yerini de İspanyol yıldız ile doldurmanın planlarını yapıyor.

Fenerbahçe’de Alejandro Grimaldo yarışı!

30 yaşındaki İspanyol sol bek Alejandro Grimaldo, Fenerbahçe'nin düşündüğü, istediği isimlerden biri.

Fenerbahçe’de Alejandro Grimaldo yarışı!

Sarı-lacivertliler, Alman ekibi Bayer Leverkusen'le kontratının son yılına giren tecrübeli savunmacıyla alakalı çalışmalarını sürdürüyor.

Fenerbahçe’de Alejandro Grimaldo yarışı!

TRANSFERDE RAKİP İSPANYOLLAR

Fenerbahçe, ülkesinden de ciddi taliplerin olduğu öğrenilen Grimaldo için Atletico Madrid, Sevilla ve Villarreal'le transfer yarışına girdi.

Fenerbahçe’de Alejandro Grimaldo yarışı!

DÜNYA KUPASI SONRASI KARARINI VERECEK

Ülkesiyle 2026 FIFA Dünya Kupası'nda yer alan Grimaldo'nun turnuva sonrasında transfer tercihini vereceği bildirildi.

Fenerbahçe’de Alejandro Grimaldo yarışı!

BU SEZON PERFORMANSI

14 kez milli formayı giyen Alejandro Grimaldo, bu sezon Bayer Leverkusen'de boy gösterdiği 46 karşılaşmada, 14 gol ve 12 asist katkısıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Fenerbahçe’de Alejandro Grimaldo yarışı!

Futbola Valencia altyapısında başlayan Grimaldo, 13 yaşında Barcelona'ya transfer olarak Katalan ekibinin alt yaş kategorilerinde 2016 yılına kadar top koşturdu.

Fenerbahçe’de Alejandro Grimaldo yarışı!

PİYASA DEĞERİ

Kariyerinde 14 kupası bulunan Grimaldo'nun güncel piyasa değeri ise 20 milyon Euro olarak gösteriliyor.

F.Bahçe'ye Brezilya Milli Takımı'ndan transfer!
Özbek'ten Osimhen ve Icardi açıklaması! Takımdan ayrılacaklar mı?
DİĞER
FİNAL MAÇINA GERİ SAYIM! PSG Arsenal finali ne zaman, saat kaçta oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak?
Türkiye'nin Avustralya maçı ilk 11'i belli oldu
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray'a dünya yıldızı orta saha!
G.Saray'ın 10 numarası Bundesliga'dan!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
A Milli Takımımız BC Place Stadı'na hareket etti! A Milli Takımımız BC Place Stadı'na hareket etti! 05:59
Salih Özcan: Kaç senedir bu anı bekliyoruz! Salih Özcan: Kaç senedir bu anı bekliyoruz! 05:54
Ataşehir'de kazanan Beşiktaş GAİN! Ataşehir'de kazanan Beşiktaş GAİN! 00:55
Başkan Erdoğan'dan A Milli Takımımıza mesaj! Başkan Erdoğan'dan A Milli Takımımıza mesaj! 00:55
F.Bahçe'ye Brezilya Milli Takımı'ndan transfer! F.Bahçe'ye Brezilya Milli Takımı'ndan transfer! 00:55
Milliler İtalya'ya mağlup! Milliler İtalya'ya mağlup! 04:38
Daha Eski
Başkan Erdoğan'dan millilere başarı dileği! Başkan Erdoğan'dan millilere başarı dileği! 00:55
Şampiyon Olympiakos! Maç sonu kavga... Şampiyon Olympiakos! Maç sonu kavga... 00:55
F.Bahçe'den savunmaya bir aday daha! F.Bahçe'den savunmaya bir aday daha! 00:55
Cimbom'dan gurbetçi yıldıza kanca! Cimbom'dan gurbetçi yıldıza kanca! 00:55
F.Bahçe'den Nene kararı! F.Bahçe'den Nene kararı! 00:55
Cimbom'dan savunmaya gençlik aşısı! Cimbom'dan savunmaya gençlik aşısı! 00:55