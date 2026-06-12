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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'ye fırsat transferi! Tam bir kupa canavarı

Fenerbahçe'ye fırsat transferi! Tam bir kupa canavarı

Archie Brown’la yollarını ayırmaya hazırlanan Fenerbahçe'da sürpriz bir gelişme yaşandı. Kanarya bu mevki için gündemine oldukça sürpriz bir ismi aldı. Sarı-lacivertliler fırsat transferine imza atmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Haziran 2026 06:50
Fenerbahçe'ye fırsat transferi! Tam bir kupa canavarı

Sol bek bölgesini güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'nin listesine yeni bir isim girdi.

Fenerbahçe'ye fırsat transferi! Tam bir kupa canavarı

Archie Brown'a talipler olmasının ardından İngiliz oyuncuyla yollarını ayırmaya hazırlanan sarı-lacivertliler, bu mevkiyi Brezilya asıllı İtalyan oyuncuyla doldurmayı hedefliyor.

Fenerbahçe'ye fırsat transferi! Tam bir kupa canavarı

Marsilya'nın mali sıkıntıda olmasını fırsata çevirmek isteyen sarı-lacivertli yönetim, 31 yaşındaki oyuncu için çalışma başlattı, ilk görüşme önümüzdeki hafta içinde Oğuz Çetin önderliğinde yapılacak.

Fenerbahçe'ye fırsat transferi! Tam bir kupa canavarı

5 MİLYON EURO BONSERVİS

Geçen sezon West Ham'dan 700 bin euroya kadroya katılan Emerson Palmieri için Fenerbahçe'nin 5 milyon euro civarında bir teklif yapmayı planladığı öğrenildi.

Fenerbahçe'ye fırsat transferi! Tam bir kupa canavarı

3.5 MİLYON EURO MAAŞ

Fotomaç'ın haberine göre oyuncuya 2+1 yıllık sözleşme üzerinden senelik 3.5 milyon euro net maaş önerilecek.

Fenerbahçe'ye fırsat transferi! Tam bir kupa canavarı

AYRILIĞA SICAK BAKIYOR

Emerson'un takımda yaşanan mali sıkıntılar nedeniyle ayrılmaya sıcak bakacağı da belirtildi.

Fenerbahçe'ye fırsat transferi! Tam bir kupa canavarı

RAKİP JUVENTUS

Fransız medyası, Emerson'a Juventus'un ilgisinin bulunduğunu vurgulasa da Fenerbahçe'nin maaş teklifinden dolayı bir adım önde olduğunun altını çizdi.

Fenerbahçe'ye fırsat transferi! Tam bir kupa canavarı

DEVLERDE FORMA GİYDİ

Emerson, Chelsea başta olmak üzere, Roma, Lyon ve West Ham United gibi takımlarda da forma giydi.

Fenerbahçe'ye fırsat transferi! Tam bir kupa canavarı

BREZİLYA DOĞUMLU İTALYAN

31 yaşındaki sol bek, Brezilya doğumlu olmasına rağmen İtalya Milli Takımı'nın formasını terletiyor.

Fenerbahçe'ye fırsat transferi! Tam bir kupa canavarı

3 BÜYÜK KUPAYA SAHİP

Emerson, Chelsea ile hem Şampiyonlar Ligi hem de Avrupa Ligi'nde şampiyonluk yaşadı. West Ham'la da 2022-23'te Konferans Ligi'ni kazandı. İtalyan oyuncunun ayrıca; İtalya Milli Takımı'yla 1 Avrupa Şampiyonluğu bulunuyor. Emerson Chelsea'yle bir de Süper Kupa kazanma başarısı gösterdi.

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