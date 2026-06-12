Fenerbahçe'ye fırsat transferi! Tam bir kupa canavarı
Archie Brown’la yollarını ayırmaya hazırlanan Fenerbahçe'da sürpriz bir gelişme yaşandı. Kanarya bu mevki için gündemine oldukça sürpriz bir ismi aldı. Sarı-lacivertliler fırsat transferine imza atmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Haziran 2026 06:50
5 MİLYON EURO BONSERVİS
Geçen sezon West Ham'dan 700 bin euroya kadroya katılan Emerson Palmieri için Fenerbahçe'nin 5 milyon euro civarında bir teklif yapmayı planladığı öğrenildi.
3.5 MİLYON EURO MAAŞ
Fotomaç'ın haberine göre oyuncuya 2+1 yıllık sözleşme üzerinden senelik 3.5 milyon euro net maaş önerilecek.
AYRILIĞA SICAK BAKIYOR
Emerson'un takımda yaşanan mali sıkıntılar nedeniyle ayrılmaya sıcak bakacağı da belirtildi.
RAKİP JUVENTUS
Fransız medyası, Emerson'a Juventus'un ilgisinin bulunduğunu vurgulasa da Fenerbahçe'nin maaş teklifinden dolayı bir adım önde olduğunun altını çizdi.
DEVLERDE FORMA GİYDİ
Emerson, Chelsea başta olmak üzere, Roma, Lyon ve West Ham United gibi takımlarda da forma giydi.
BREZİLYA DOĞUMLU İTALYAN
31 yaşındaki sol bek, Brezilya doğumlu olmasına rağmen İtalya Milli Takımı'nın formasını terletiyor.
3 BÜYÜK KUPAYA SAHİP
Emerson, Chelsea ile hem Şampiyonlar Ligi hem de Avrupa Ligi'nde şampiyonluk yaşadı. West Ham'la da 2022-23'te Konferans Ligi'ni kazandı. İtalyan oyuncunun ayrıca; İtalya Milli Takımı'yla 1 Avrupa Şampiyonluğu bulunuyor. Emerson Chelsea'yle bir de Süper Kupa kazanma başarısı gösterdi.
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