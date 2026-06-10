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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'ye Greenwood şoku! İmza atıyor ama...

Fenerbahçe'ye Greenwood şoku! İmza atıyor ama...

Fenerbahçe'de başkan adayı Hakan Safi'nin anlaştığını açıkladığı Mason Greenwood hakkında şok bir gelişme yaşandı. İngiliz futbolcunun kulüpler anlaştığı takdirde o ekibe imza atacağı iddia edildi. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Haziran 2026 06:50 Güncelleme Tarihi: 10 Haziran 2026 10:14
Fenerbahçe'ye Greenwood şoku! İmza atıyor ama...

Fenerbahçe'de 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleşen Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'da sarı-lacivertlilerin 35'inci dönem başkanı Aziz Yıldırım oldu.

Fenerbahçe'ye Greenwood şoku! İmza atıyor ama...

27 bin 387 üyenin oy kullandığı seçimde Aziz Yıldırım, 17 bin 245 oy alarak 8 yıl aradan sonra Fenerbahçe başkanı seçildi.

Fenerbahçe'ye Greenwood şoku! İmza atıyor ama...

Hakan Safi 9 bin 927 oy aldı. Kullanılan oylardan 135 oy geçersiz sayılırken 80 tane boş oy atıldı.

Fenerbahçe'ye Greenwood şoku! İmza atıyor ama...

Fenerbahçe'de başkan adayı Hakan Safi, seçim öncesi anlaştığı isimlerle büyük yankı uyandırmıştı.

Fenerbahçe'ye Greenwood şoku! İmza atıyor ama...

Öte yandan Safi'nin anlaştığı isimlerden Greenwood hakkında flaş bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe'ye Greenwood şoku! İmza atıyor ama...

İngiliz futbolcunun transferde Roma yolcusu olduğu öğrenildi.

Fenerbahçe'ye Greenwood şoku! İmza atıyor ama...

İtalyan ekibinin, 25 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak istediği ancak Marsilya'nın istediği 50 milyon euroluk bonservis bedelini de çok bulduğu belirtildi.

Fenerbahçe'ye Greenwood şoku! İmza atıyor ama...

Roma'nın, Fenerbahçe'nin yarıştan çekilmesiyle bu transferde tek kalmasından dolayı işi ağırdan alsa da Greenwood'la her konuda anlaştığı vurgulandı.

Fenerbahçe'ye Greenwood şoku! İmza atıyor ama...

Transfermarkt verilerine göre Mason Greenwood'un piyasa değeri 55 milyon euro.

Fenerbahçe'ye Greenwood şoku! İmza atıyor ama...

Greenwood'un Marsilya ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Fenerbahçe'ye Greenwood şoku! İmza atıyor ama...

İngiliz futbolcu Fransız ekibinin formasını 45 maçta giyerken 26 gol 11 asistlik performans gösterdi.

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