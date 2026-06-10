Fenerbahçe'ye Greenwood şoku! İmza atıyor ama...
Fenerbahçe'de başkan adayı Hakan Safi'nin anlaştığını açıkladığı Mason Greenwood hakkında şok bir gelişme yaşandı. İngiliz futbolcunun kulüpler anlaştığı takdirde o ekibe imza atacağı iddia edildi. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Haziran 2026 06:50 Güncelleme Tarihi: 10 Haziran 2026 10:14
Fenerbahçe'de başkan adayı Hakan Safi, seçim öncesi anlaştığı isimlerle büyük yankı uyandırmıştı.
Öte yandan Safi'nin anlaştığı isimlerden Greenwood hakkında flaş bir gelişme yaşandı.
İngiliz futbolcunun transferde Roma yolcusu olduğu öğrenildi.
İtalyan ekibinin, 25 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak istediği ancak Marsilya'nın istediği 50 milyon euroluk bonservis bedelini de çok bulduğu belirtildi.
Roma'nın, Fenerbahçe'nin yarıştan çekilmesiyle bu transferde tek kalmasından dolayı işi ağırdan alsa da Greenwood'la her konuda anlaştığı vurgulandı.
Transfermarkt verilerine göre Mason Greenwood'un piyasa değeri 55 milyon euro.
Greenwood'un Marsilya ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
İngiliz futbolcu Fransız ekibinin formasını 45 maçta giyerken 26 gol 11 asistlik performans gösterdi.
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