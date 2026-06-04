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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den sağ beke Wan-Bissaka hamlesi! West Ham'ın Premier Lig'den düşmesinin ardından...

Fenerbahçe'den sağ beke Wan-Bissaka hamlesi! West Ham'ın Premier Lig'den düşmesinin ardından...

Fenerbahçe'de Başkan Adayı Aziz Yıldırım, sağ bek bölgesine transfer yapmak için çalışmalarını sürdürürken Yıldırım ve ekibinin gündemine Premier Lig'de küme düşen West Ham United'ın futbolcusu Aaron Wan-Bissaka'nın geldiği öğrenildi. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Haziran 2026 06:50
Fenerbahçe'den sağ beke Wan-Bissaka hamlesi! West Ham'ın Premier Lig'den düşmesinin ardından...

Sağ bek transferi yapmak istediklerini vurgulayan başkan adayı Aziz Yıldırım, ekibiyle beraber hazırlıklarını sürdürüyor. Transfer listesinde bulunan Aaron Wan Bissaka adı ön plana çıkarıldı.

Fenerbahçe'den sağ beke Wan-Bissaka hamlesi! West Ham'ın Premier Lig'den düşmesinin ardından...

İngiltere Premier Lig'de West Ham United'ın küme düşmesinden sonra 28 yaşındaki Demokratik Kongolu sağ bek için çalışmalara hız verildi.

Fenerbahçe'den sağ beke Wan-Bissaka hamlesi! West Ham'ın Premier Lig'den düşmesinin ardından...

West Ham'la 2031 yılına kadar sözleşmesi olan tecrübeli futbolcu, küme düşmelerinin ardından ayrılmak istediğini belirtti.

Fenerbahçe'den sağ beke Wan-Bissaka hamlesi! West Ham'ın Premier Lig'den düşmesinin ardından...

Fenerbahçe'nin de bu durumu fırsat bilerek teklif götürmeye hazırlandığı bildirildi.

Fenerbahçe'den sağ beke Wan-Bissaka hamlesi! West Ham'ın Premier Lig'den düşmesinin ardından...

İngiliz basınında çıkan haberlerde; sarı- lacivertli kulübün Aaron Wan Bissaka konusunda son derece ciddi ve istekli olduğu kaydedildi.

Fenerbahçe'den sağ beke Wan-Bissaka hamlesi! West Ham'ın Premier Lig'den düşmesinin ardından...

DÜNYA KUPASI'NA GİDECEK

Aaron Wan Bissaka, Demokratik Kongo Milli Takımı ile 2026 FIFA Dünya Kupası'na gidecek.

Fenerbahçe'den sağ beke Wan-Bissaka hamlesi! West Ham'ın Premier Lig'den düşmesinin ardından...

Aday kadroda olan 28 yaşındaki sağ bek, kupa öncesi transfer görüşmelerini bitirmek istiyor.

Fenerbahçe'den sağ beke Wan-Bissaka hamlesi! West Ham'ın Premier Lig'den düşmesinin ardından...

Sağ bek konusunda sıcak gelişmelerin yaşanması bekleniyor.

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