Fenerbahçe'den sağ beke Wan-Bissaka hamlesi! West Ham'ın Premier Lig'den düşmesinin ardından...
Fenerbahçe'de Başkan Adayı Aziz Yıldırım, sağ bek bölgesine transfer yapmak için çalışmalarını sürdürürken Yıldırım ve ekibinin gündemine Premier Lig'de küme düşen West Ham United'ın futbolcusu Aaron Wan-Bissaka'nın geldiği öğrenildi. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Haziran 2026 06:50
Fenerbahçe'nin de bu durumu fırsat bilerek teklif götürmeye hazırlandığı bildirildi.
İngiliz basınında çıkan haberlerde; sarı- lacivertli kulübün Aaron Wan Bissaka konusunda son derece ciddi ve istekli olduğu kaydedildi.
DÜNYA KUPASI'NA GİDECEK
Aaron Wan Bissaka, Demokratik Kongo Milli Takımı ile 2026 FIFA Dünya Kupası'na gidecek.
Aday kadroda olan 28 yaşındaki sağ bek, kupa öncesi transfer görüşmelerini bitirmek istiyor.
Sağ bek konusunda sıcak gelişmelerin yaşanması bekleniyor.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.