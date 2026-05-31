Oosterwolde'ye Avrupa'nın dört bir yanından transfer teklifi!
Fenerbahçe'de vedaya hazırlanan Jayden Oosterwolde'ye Avrupa'dan talip yağıyor. Sarı-lacivertliler, seçimin ardından savunmacının satışından önemli bir gelir elde etmeyi planlıyor. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2026 06:50
Şu anda sarı-lacivertli yönetime ulaşan resmi bir teklif olmadığı, seçim sürecinin sona ermesinin ardından görüşmelerin hız kazanacağı öğrenildi.
Limit sorunu nedeniyle oyuncu satmak zorunda olan Fenerbahçe'de seçimin ardından Jayden Oosterwolde'nin ayrılığının ciddi şekilde gündeme gelmesi bekleniyor.
Geride bıraktığımız sezon tam 47 resmi maçta görev yapan genç savunmacı için 20 milyon euronun üzerinde bir bonservis beklentisi var.
AYRILIĞA YAKIN
Geçen sezonun eleştirilen isimlerinden biri olan Oosterwolde'nin satılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
