Kocaman mesai

Fenerbahçe Başkan adayı Aziz Yıldırım, gelecek sezon yerli teknik direktörle çalışmak istiyor. Yıldırım'ın bir numaralı adayı ise Aykut Kocaman oldu. Kocaman'ın ekibiyle beraber mevcut kadro ve sezonla alakalı yoğun mesai harcadığı kaydedildi. Deneyimli teknik adamın takımın olumlu ve olumsuz yönleri hakkında rapor hazırladığı belirtildi. Aykut Kocaman'ın orta sahaya övgülerde bulunduğu bildirildi. Kante, Guendouzi, İsmail ve Asensio'lu orta sahaya tam not verdiği dile getirildi. Öte yandan 61 yaşındaki çalıştırıcının en az 2 forvet transferine ihtiyaç duyulduğunu vurguladığı da öğrenildi.

VOLKAN DEMİREL TAMAM

Aziz Yıldırım'ın teknik direktör adayı olan Aykut Kocaman'ın ekibi de netleşiyor. Volkan Demirel'in mutlaka Samandıra'da olması isteniyor. Demirel'in hangi görevde olacağı teknik heyetle beraber şekillenecek. Volkan Demirel'in Aykut Kocaman'ın yardımcılarından olma ihtimali ön plana çıkıyor.

WEBO VE SELÇUK ŞAHİN

Teknik Direktör Aykut Kocaman'ın ekibinde kulübün unutulmaz yıldızları Pierre Webo ve Selçuk Şahin'in de olması bekleniyor. Daha önce Başakşehir'de yardımcı antrenörlük yapan Webo'nun Aykut Kocaman'la çalışmaya sıcak baktığı ifade edildi. Selçuk Şahin'in de Kocaman'la çalışmak istediği vurgulandı.