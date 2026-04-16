Tedesco rekor pesinde

Şampiyonluk havasına giren ve ligde kalan 5 maça odaklanan Fenerbahçe'de Teknik Direktör Domenico Tedesco'nun başarısı dikkat çekiyor. Gelecek hafta ligin adeta final maçı gibi olacak mücadelede Galatasaray'a konuk olacak sarı-lacivertlilerde Tedesco'nun derbi karnesi güven veriyor. İtalyan hoca, bu sezon ligde çıktığı derbi maçları kaybetmedi. Beşiktaş (3-2, 1-0) ve Trabzonspor'u (1-0, 3-2) her iki maçta yenen, Galatasaray'la da Kadıköy'de 1-1 berabere kalan Tedesco, RAMS Park'ta da kazanmak istiyor. Fenerbahçe'nin 3 puanlı sisteme geçildiğinden beri en yüksek derbi ortalaması 1995-96 sezonunda Carlos Alberto Parreira ile geldi (5 galibiyet, 1 yenilgi, 15 puan). Tedesco ligde henüz derbi kaybetmedi, 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlikle 13 puan topladı. İtalyan teknik adam, Galatasaray maçını kazandığı takdirde namağlup ve 16 puanla kulüp tarihine geçecek.

G.SARAY'I FİNALDE YENDİ

Domenico Tedesco, bu sezon Galatasaray'la iki kez karşılaştı ve yenilmedi. Süper Lig'de Kadıköy'de oynanan maçta 1-1 berabere kalan İtalyah çalıştırıcı, Süper Kupa finalinde de sarı-kırmızılıları 2-0 mağlup etti ve kupa zaferi kazandı. Tedesco, Galatasaray'la üçüncü maçına 26 Nisan Pazar günü RAMS Park'ta çıkacak.

1996'DAN SONRA BİR İLK

Teknik Direktör Domenico Tedesco 1995-96 sezonundan beri ligde Beşiktaş ve Trabzonspor'u her iki maçta da yenen ilk teknik direktör oldu. Bu başarıyı en son Carlos Alberto Parreira yakalamıştı. Brezilyalı teknik adam, Beşiktaş (2-1, 2-0) ve Trabzonspor (3-1, 2-1) karşısında fire vermemişti.