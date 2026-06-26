Galatasaray'a van Dijk müjdesi! Transferde dikkat çeken Ömer Bayram detayı
Galatasaray ile ismi bir süredir transfer iddialarında anılan Virgil van Dijk hakkında önemli gelişmeler yaşanıyor. Van Dijk'ın sarı-kırmızılıların eski futbolcuları ile temaslarda bulunduğu ve Galatasaray hakkında bilgi aldığı öğrenilirken kararını vereceği zaman ise ortaya çıktı. Öte yandan transferde Liverpool'un tutumunun da önemli olacağı belirtildi. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Haziran 2026 06:50
Galatasaray'ın son 1 senedir transferi için girişimlerde bulunduğu ancak bir türlü mutlu sona ulaşamadığı 35 yaşındaki Hollandalı stoperde önemli bir gelişme yaşanıyor.
Artık tecrübeli futbolcu da Galatasaray hakkında bilgi toplamaya başladı.
Galatasaray'da forma giyen eski isimlerle temaslarda bulunan Van Dijk, Galatasaray hakkında bilgi alıyor ve kulübün büyüme potansiyelini soruşturuyor.
Görüştüğü isimlerden olumlu geri dönüş alan Van Dijk, Dünya Kupası sonrasında kararını verecek. Ancak Liverpool'un tutumu da belirleyici olacak.
ÖMER BAYRAM PRES YAPIYOR
Hollanda'da Van Dijk ile birlikte büyüyen ve yakın arkadaş olan Ömer Bayram, her fırsatta yıldız ismi Galatasaray'a getirmeye çalışıyor.
Van Dijk'ın Galatasaray hakkında bilgi aldığı en önemli isim olan Ömer, her fırsatta çocukluk arkadaşına sarı-kırmızılı formayı giymesi yönünde telkinde bulunuyor.
Hollandalı oyuncu da artık Türkiye'ye gelmeye sıcak bakmaya başladı.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.