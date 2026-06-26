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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'a van Dijk müjdesi! Transferde dikkat çeken Ömer Bayram detayı

Galatasaray'a van Dijk müjdesi! Transferde dikkat çeken Ömer Bayram detayı

Galatasaray ile ismi bir süredir transfer iddialarında anılan Virgil van Dijk hakkında önemli gelişmeler yaşanıyor. Van Dijk'ın sarı-kırmızılıların eski futbolcuları ile temaslarda bulunduğu ve Galatasaray hakkında bilgi aldığı öğrenilirken kararını vereceği zaman ise ortaya çıktı. Öte yandan transferde Liverpool'un tutumunun da önemli olacağı belirtildi. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Haziran 2026 06:50
Galatasaray'a van Dijk müjdesi! Transferde dikkat çeken Ömer Bayram detayı

Takımın iskeletine önemli takviyeler yapmaya hazırlanan Galatasaray'da forvet ve kaleciye dokunulmayacak.

Galatasaray'a van Dijk müjdesi! Transferde dikkat çeken Ömer Bayram detayı

Uğurcan Çakır ve Victor Osimhen ile uzun yıllar devam etmek isteyen sarı-kırmızılılar, savunma, orta saha ve 10 numarada ise köklü değişikliklere gidecek.

Galatasaray'a van Dijk müjdesi! Transferde dikkat çeken Ömer Bayram detayı

Savunmada artık Şampiyonlar Ligi seviyesinde bir adım atılacak. Listenin ilk sırasında yer alan futbolcu ile Başkan Dursun Özbek'in parçalı forma ile hayal ettiği Liverpool'un yıldızı Virgil van Dijk yer alıyor.

Galatasaray'a van Dijk müjdesi! Transferde dikkat çeken Ömer Bayram detayı

Galatasaray'ın son 1 senedir transferi için girişimlerde bulunduğu ancak bir türlü mutlu sona ulaşamadığı 35 yaşındaki Hollandalı stoperde önemli bir gelişme yaşanıyor.

Galatasaray'a van Dijk müjdesi! Transferde dikkat çeken Ömer Bayram detayı

Artık tecrübeli futbolcu da Galatasaray hakkında bilgi toplamaya başladı.

Galatasaray'a van Dijk müjdesi! Transferde dikkat çeken Ömer Bayram detayı

Galatasaray'da forma giyen eski isimlerle temaslarda bulunan Van Dijk, Galatasaray hakkında bilgi alıyor ve kulübün büyüme potansiyelini soruşturuyor.

Galatasaray'a van Dijk müjdesi! Transferde dikkat çeken Ömer Bayram detayı

Görüştüğü isimlerden olumlu geri dönüş alan Van Dijk, Dünya Kupası sonrasında kararını verecek. Ancak Liverpool'un tutumu da belirleyici olacak.

Galatasaray'a van Dijk müjdesi! Transferde dikkat çeken Ömer Bayram detayı

ÖMER BAYRAM PRES YAPIYOR

Hollanda'da Van Dijk ile birlikte büyüyen ve yakın arkadaş olan Ömer Bayram, her fırsatta yıldız ismi Galatasaray'a getirmeye çalışıyor.

Galatasaray'a van Dijk müjdesi! Transferde dikkat çeken Ömer Bayram detayı

Van Dijk'ın Galatasaray hakkında bilgi aldığı en önemli isim olan Ömer, her fırsatta çocukluk arkadaşına sarı-kırmızılı formayı giymesi yönünde telkinde bulunuyor.

Galatasaray'a van Dijk müjdesi! Transferde dikkat çeken Ömer Bayram detayı

Hollandalı oyuncu da artık Türkiye'ye gelmeye sıcak bakmaya başladı.

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