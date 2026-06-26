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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'ye sürpriz teklif! Kolombiyalı santrfor takasla gelecek

Fenerbahçe'ye sürpriz teklif! Kolombiyalı santrfor takasla gelecek

Santrfor arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'ye sürpriz bir öneri geldi. Real Betis'in Kolombiyalı yıldızı için önümüzdeki hafta ilk görüşme yapılacak. Amrabat artı para teklifi gündemde. İşte o yıldız ve transferde son gelişmeler... (FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Haziran 2026 06:50
Fenerbahçe'ye sürpriz teklif! Kolombiyalı santrfor takasla gelecek

Fenerbahçe'de santrfor arayışları sürerken gündeme yeni bir isim daha geldi: Cucho Hernandez...

Fenerbahçe'ye sürpriz teklif! Kolombiyalı santrfor takasla gelecek

Real Betis'te forma giyen Kolombiyalı oyuncu menajerler tarafından sarı-lacivertlilere teklif edildi.

Fenerbahçe'ye sürpriz teklif! Kolombiyalı santrfor takasla gelecek

Yönetim, gelen bu öneriye ise oldukça sıcak... Keza İspanyol ekibi, geçen sezon Fenerbahçe'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Sofyan Amrabat'ın bonservisini almak istiyor.

Fenerbahçe'ye sürpriz teklif! Kolombiyalı santrfor takasla gelecek

Oyuncuyu zarar etmeden elinden çıkarmak isteyen Fenerbahçe de bu durumu kendi lehine çevirme fırsatı yakaladı.

Fenerbahçe'ye sürpriz teklif! Kolombiyalı santrfor takasla gelecek

AZİZ YILDIRIM SICAK BAKIYOR

Yönetimden bazı isimlerin "İsmail hoca onay verirse transfer görüşmelerine başlayalım" dediği ve kasadan fazla para çıkmayacak olmasından dolayı da başkan Aziz Yıldırım'ın bu öneriye sıcak baktığı belirtildi.

Fenerbahçe'ye sürpriz teklif! Kolombiyalı santrfor takasla gelecek


Aziz Yıldırım ve ekibi, Guirassy, Sörtloh gibi isimlerle görüşmeler yapmış ancak oyuncuları ikna etmeyi başaramamıştı.

Fenerbahçe'ye sürpriz teklif! Kolombiyalı santrfor takasla gelecek

Gelen bilgilere göre; sarı lacivertliler, 27 yaşındaki Kolombiyalı santrfor için önümüzdeki hafta Real Betis'le ilk görüşmeyi yapacak.

Fenerbahçe'ye sürpriz teklif! Kolombiyalı santrfor takasla gelecek

VEDAT MURIÇ'TEN BİLGİ ALINACAK

Fenerbahçe, Cucho için yeni transferi Vedat Muriç'ten de bilgi alacak. İkili, geçen sezon İspanya'da oynadı. Kolombiyalı oyuncu, 2019-20'de de Mallorca'da forma giymişti.

Fenerbahçe'ye sürpriz teklif! Kolombiyalı santrfor takasla gelecek

15 GOL KAYDETTİ

Cucho Hernandez, geçen sezon Real Betis formasıyla La Liga, Avrupa Ligi ve Kral Kupası'nda tam 40 maça çıktı. 27 yaşındaki santrfor, bu mücadelelerde 15 kez ağları havalandırırken, 3 defa da takım arkadaşlarına asist yaptı.

Fenerbahçe'ye sürpriz teklif! Kolombiyalı santrfor takasla gelecek

YAPILACAK TEKLİF ORTAYA ÇIKTI

Real Betis'in, Columbus'tan 2025'in şubat ayında 13 milyon euroya aldığı Cucho için 20 milyon euro civarında bir bonservis talebinin olabileceği konuşuluyor. Ancak Fenerbahçe yönetiminin, Sofyan Amrabat'ın yanı sıra; İspanyol ekibine 8 milyon euro önereceği de gelen iddialar arasında.

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