Fenerbahçe'de Tedesco'nun yeni kuralları! Sadece 3 isim...

Sarı-Lacivertliler'de kalan 5 hafta öncesinde teknik direktör Domenico Tedesco tüm ipleri eline aldı. İtalyan teknik adam, Samandıra'da disipline her zamankinden daha çok önem vermeye başladı.

Takvim'in haberine göre; 40 yaşındaki teknik direktör, yöneticilerin ve futbolcuların misafirlerinin tesislerine girişine kısıtlama getirdi. Şampiyonluk mücadelesi dolayısıyla tesisleri izole eden Tedesco, kalan haftalar için otoritesini daha da artırmış durumda olduğu gözüküyor.