Fenerbahçe'nin 2 yıldız için transfer girişimleri sürüyor!
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Sarı-lacivertliler yeni sezon öncesi hücum hattına takviyelerde bulunmak istiyor. Transfer listesinde 2 yıldız ön plana çıkıyor. İşte detaylar... (FB spor haberleri)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2026 06:50
NUNEZ GELMEYE SICAK
Sarı-lacivertlilerin bir diğer forvet adayı da Darwin Nunez oldu. Ara transferde gündemde olan Uruguaylı yıldız, Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak bakıyor. Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'le kontratı 2028'de bitecek olmasına karşın ayrılmak isteyen 26 yaşındaki forvetin Avrupa'ya dönmeyi planladığı aktarıldı. Yabancı kuralı nedeniyle kadroya yazılmayan Nunez, Fenerbahçe'ye olumlu yaklaşıyor. Nunez ve Al Hilal'le temasa geçildiği kaydedildi.
ALTERNATİFLER HAZIR
Sarı Kanarya'da forvet transferi için alternatifler hazırlandı. Barcelona'da kontratı sezon sonunda bitecek Robert Lewandowski ile Juventus'tan Dusan Vlahovic listede bulunuyor.
37 yaşındaki Polonyalı forvet Lewandowski'nin Barcelona'dan teklif beklediği aktarıldı.
Vlahovic konusunda ise Dusan Tadic'in devreye girebileceği vurgulandı.
