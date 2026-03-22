Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fedakar Asensio

Asensio’nun, PSG’den süre gelen ağrıları nedeniyle zor bir süreçten geçtiği ve son haftalarda bu ağrılarına rağmen fedakarlık yaparak sahaya çıktığı öğrenildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mart 2026 Pazar 06:50
Fenerbahçe'de 36 maçta 13 gol, 13 asistle kariyerinin en parlak dönemlerinden birini geçiren Marco Asensio'da İspanya Milli Takımı kadrosu açıklandığında, Fenerbahçe taraftarları büyük bir üzüntü yaşadı. Asensio'nun aday kadroda yer almamasının nedeni, süregelen sakatlık sorunları oldu. 30 yaşındaki İspanyol yıldızın, PSG döneminden kalan ağrılar nedeniyle zor bir süreçten geçtiği ve son haftalarda bu ağrılarına rağmen fedakarlık yaparak sahaya çıktığı öğrenildi. Tedesco ve ekibi, tecrübeli 10 numaranın tam olarak hazır olmadan sahaya sürülmemesi ve yüksek tempolu antrenmanlardan uzak tutulmasını planlıyor. Milli ara, Asensio için aktif dinlenme ve tedavi süreci olarak değerlendirilecek, yüzde yüz formda dönmesi hedefleniyor. Böylece zirve yolunda kritik maçlarda, özellikle Beşiktaş derbisinde hazır olması planlanıyor.
