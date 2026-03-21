Forma artık Dorgeles Nene'nin

Sezon başından bu yana direkt 11 oyuncusu olamayan ve sonradan şans bulan Dorgeles Nene, Gaziantep FK maçında sergilediği performansla herkesin takdirini kazandı. Teknik direktör Domenico Tedesco ve ekibi de genç oyuncuyu ligin geri kalanında ilk 11'de oynatma kararı aldı. Nene bu sezon, şu ana kadar F.Bahçe'ye 10 gol, 9 asistlik katkı sundu.
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mart 2026 Cumartesi 06:50
