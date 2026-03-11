Bu üçlü çok güçlü

Fenerbahçe, bu sezon santrforlarından istediği verimi alamadı ancak orta saha ve kanat oyuncuları şu ana kadar muhteşem bir performans ortaya koydu. Bu isimlerin başında da Anderson Talisca, Marco Asensio ve Kerem Aktürkoğlu geliyor. Sezon başında eleştirilen bu üç isim; şu anda Fenerbahçe'nin gol yükünü sırtlıyor. Sarı-lacivertliler, bu sezon Süper Lig, Avrupa Ligi, Türkiye Kupası, Süper Kupa ve Şampiyonlar Ligi Elemeleri'nde toplam 45 maça çıktı. Sarı-kanarya, bu 45 mücadelede tam 88 gol kaydetti. Bu 88 golün 45'i yani %50'den fazlası üç isimden geldi. Şu ana kadar Anderson Talisca 21, Marco Asensio 13, Kerem Aktürkoğlu da 11 gol attı. Bu üç isim ayrıca; 22 de asist yaptı. Fenerbahçe'nin attığı 88 golün 67'sinde bu üçlünün katkısı var.