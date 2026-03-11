CANLI SKOR ANA SAYFA
Bu üçlü çok güçlü

Bu üçlü çok güçlü

Fenerbahçe, bu sezon oynadığı tüm kulvarlarda 88 kez ağları sarstı. Bu gollerin 45’i ise Talisca, Kerem Aktürkoğlu ve Asensio'dan geldi

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2026 Çarşamba 06:50
Bu üçlü çok güçlü

Fenerbahçe, bu sezon santrforlarından istediği verimi alamadı ancak orta saha ve kanat oyuncuları şu ana kadar muhteşem bir performans ortaya koydu. Bu isimlerin başında da Anderson Talisca, Marco Asensio ve Kerem Aktürkoğlu geliyor. Sezon başında eleştirilen bu üç isim; şu anda Fenerbahçe'nin gol yükünü sırtlıyor. Sarı-lacivertliler, bu sezon Süper Lig, Avrupa Ligi, Türkiye Kupası, Süper Kupa ve Şampiyonlar Ligi Elemeleri'nde toplam 45 maça çıktı. Sarı-kanarya, bu 45 mücadelede tam 88 gol kaydetti. Bu 88 golün 45'i yani %50'den fazlası üç isimden geldi. Şu ana kadar Anderson Talisca 21, Marco Asensio 13, Kerem Aktürkoğlu da 11 gol attı. Bu üç isim ayrıca; 22 de asist yaptı. Fenerbahçe'nin attığı 88 golün 67'sinde bu üçlünün katkısı var.

G.Saray'ın Liverpool zaferi dış basında!
G.Saray kazandı yapay zekanın hesabı değişti!
F.Bahçe'den sürpriz transfer hamlesi!
G.Saray Liverpool'u yine devirdi!
