Ya Midtjylland Ya Real Betis

AVRUPA Ligi'nde oynadığı 8 maçta 12 puan toplayan Fenerbahçe, lig aşamasını 19'uncu sırada tamamladı. Nottingham Forest ise 14 puanla 13'üncü oldu. Bu turu geçen takım, bir sonraki ayakta Danimarka'nın Midtjylland ya da İspanya'nın Real Betis ekibiyle eşleşecek.
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2026 Perşembe 06:50
