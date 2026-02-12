Kart uyarısı

Teknik heyet, Trabzonspor derbisi öncesi futbolcuların sıklıkla sarı kart uyarısında bulunuyor.
Teknik heyet, Trabzonspor derbisi öncesi futbolcuların sıklıkla sarı kart uyarısında bulunuyor. Özellikle maçın ilk dakikalarında kart görülmemesi gerektiği vurgulanıyor. Rakip ve hakemle uzun diyalogların olmasını istemeyen Domenico Tedesco, kritik maçta eksik kalmamaları gerektiğini dile getiriyor. İtalyan hoca, futbolcularına bu konuda uyarılar yapıyor.