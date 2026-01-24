CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Göztepe maçı hazırlıklarını tamamladı!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında konuk edeceği Göztepe maçı hazırlıklarını tamamladı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2026 Cumartesi 14:48
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de yarın sahasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde salonda yapılan core çalışmasıyla başlayan idman, sahada gerçekleştirilen ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle devam etti. Pas çalışmasının ardından antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla da noktalandı.

İzni tamamlanan Youssef En-Nesyri, bugün yapılan idmanda takımla çalıştı.

Sarı-lacivertliler, bu antrenmanla Göztepe maçının hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.

