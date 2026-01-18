CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe zirveyle farkı indirmek istiyor! İşte Tedesco’nun muhtemel 11’i

Süper Lig'de ikinci yarının ilk maçında Alanyaspor'a konuk olacak Fenerbahçe, deplasmandan galibiyetle dönerek zirve yarışına güçlü bir giriş yapmak istiyor. İşte Tedesco'nun Alanyaspor maçı muhtemel 11'i… (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2026 Pazar 06:50
Yaptığı önemli takviyelerle şampiyonluk hasretine son vermek isteyen F.Bahçe bugün ligin ikinci yarısını Alanyaspor deplasmanında açacak. Sarı Kanarya açılışı iyi yaparak zirve yarışındaki mücadelede varlığını sürdürmek istiyor.

Sarı-lacivertli kritik karşılaşma öncesinde 4 isim bugün Alanya önünde forma giyemeyecek. Afrika Kupası'nda bulunan Nesyri'nin yanı sıra sakatlıkları bulunan Szymanski, Levent ve Brown olmayacak.

Elindeki isimleri en iyi şekilde değerlendirmek isteyen teknik direktör Domenico Tedesco, en ideal kadrosunu sahaya sürecek.

İki takım arasındaki rekabette sarı-lacivertlilerin 11'e 3 galibiyet üstünlüğü bulunuyor. 5 maç ise eşitlikle sona erdi.

3 İSİM SINIRDA

Fenerbahçe'de kritik Alanyaspor mücadelesi öncesinde 3 isim sarı kart sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde yeni transfer Musaba ve Alvarez kart görmesi durumunda cezalı duruma düşecek. Öte yandan sakatlığı nedeniyle karşılaşmada oynamayacak olan Brown da sınırda yer alıyor.

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Süper Lig'de ikinci yarıyı bugün Alanya deplasmanında açacak olan F.Bahçe çalışmalarını tamamladı.

Teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde son taktik antrenmanını gerçekleştiren sarı-lacivertliler daha sonra mücadelenin oynanacağı Alanya'ya doğru hareket etti.

SON 4 MAÇIN İKİSİ BERABERE

İki takım arasında oynanan son maçlarda Alanyaspor rakibine çelme takmayı başardı. Ligin ilk yarısında Kadıköy'deki mücadele son dakikada gelen golle 2-2 sona ererken, taraflar arasındaki son 4 maçın ikisi eşitlikle sona erdi. Kalan 2 maçtan ise sarı-lacivertliler zaferle ayrıldı.

GÖZLER MARCO ASENSIO'DA

Bugün oynanacak Alanyaspor mücadelesi öncesinde yüksek formu ile Marco Asensio dikkat çekiyor. Fotomaç'ın haberine göre, bu sezon Süper Lig'deki üç maçta aynı anda hem gol atıp hem de asist yapan Asensio, toplamda 13 skor katkısı sağladı. İspanyol oyuncu formunu bugün de istiyor.

