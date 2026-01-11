Olimpiyat kralı

Fenerbahçe yeni yıla çok hızlı başladı. Yeni formatıyla düzenlenen Süper Kupa'nın yarı finalinde Samsunspor'u zorlanmadan geçen sarı-lacivertliler, finalde de G.Saray'ı 2-0 ile geçerek 19. Süper Kupa'yı müzesine götürdü. Karşılaşmada baştan sona rakibine karşı üstünlük kuran F.Bahçe, 3 yıl sonra müzesine bir kupa daha eklemeyi başardı. İlk olarak sahneye çıkan isim yeni transfer Guendouzi oldu. Maçın 28. dakikasında ceza alanı dışarısından harika bir vuruş yapan Fransız yıldız, kaleci Günay'ı avlamayı başardı.

İKİNCİ KEZ FİNALDE DEVİRDİ

Çıktığı ilk maçta 'Gerçek F.Bahçeli' olan Guendouzi, ayağının tozuyla geldiği İstanbul'da derbiye damgasını vurdu. İlk yarı bu skorla sona ererken, ikinci devreye de hızlı başlayan Sarı Kanarya oldu. 48'de Asensio'nun kullandığı köşe vuruşunda harika bir vole çıkaran Oosterwolde, forvetleri kıskandıracak kadar güzel bir gol attı. Bu golden sonra rahatlasa da oyunun kontrolünü bırakmayan F.Bahçe, ikinci kez Süper Kupa'yı ezeli rakibi G.Saray'ın elinden almış oldu.

TALISCA'NIN DÖNÜŞÜ

Sakatlığı nedeniyle bir süredir takım arkadaşlarından uzak kalan Anderson Talisca, dünkü derbiyle birlikte yeniden formasına kavuştu. Teknik direktör Domenico Tedesco, karşılaşmanın 69. dakikasında Musaba'nın yerine Brezilyalı oyuncuyu sahaya sürdü. Talisca'yı lige hazırlayan Tedesco, Nene'yi de ayağının tozuyla ikinci yarıda oyuna dahil etti.

İKİ TAKIMDA 8 EKSİK VARDI

Devam eden Afrika Kupası nedeniyle iki takımda da önemli eksikler vardı. Sarı-kırmızılılarda Fas'ta bulunan Osimhen ile Jakobs'un yanı sıra sakatlığı bulunan Singo da yoktu. F.Bahçe'de ise En Nesyri, Afrika Kupası'nda bulunduğu için forma giyemedi. Cezalı Fred'in yarı sıra sakatlılığı bulunan Archie Brown, Semedo ve Alvarez yoktu. İki takımda toplam 8 eksik vardı.

BURUK'TAN ÜÇ DEĞİŞİKLİK

Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk, Trabzonspor maçına göre kadroda üç değişikliğe gitti. Uğurcan, İlkay ve Gabriel Sara'nın yerine Günay Güvenç, Lucas Torreira ve Mario Lemina görev aldı.

TEDESCO'DAN TEK DOKUNUŞ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Tedesco, zorlu derbiye tek oyuncu değişikliği ile çıktı. Samsunspor maçına göre Bartuğ Elmaz'ın yerine yeni transferlerden Matteo Guendouzi sahaya ilk 11'de çıktı.