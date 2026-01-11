CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Olimpiyat kralı

Olimpiyat kralı

ATV’den naklen yayınlanan Olimpiyat Stadı’ndaki finalde, sarı-lacivertlilere kupayı getiren goller Matteo Guendouzi (28) ve Oosterwolde’den (48) geldi

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2026 Pazar 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Olimpiyat kralı

Fenerbahçe yeni yıla çok hızlı başladı. Yeni formatıyla düzenlenen Süper Kupa'nın yarı finalinde Samsunspor'u zorlanmadan geçen sarı-lacivertliler, finalde de G.Saray'ı 2-0 ile geçerek 19. Süper Kupa'yı müzesine götürdü. Karşılaşmada baştan sona rakibine karşı üstünlük kuran F.Bahçe, 3 yıl sonra müzesine bir kupa daha eklemeyi başardı. İlk olarak sahneye çıkan isim yeni transfer Guendouzi oldu. Maçın 28. dakikasında ceza alanı dışarısından harika bir vuruş yapan Fransız yıldız, kaleci Günay'ı avlamayı başardı.

İKİNCİ KEZ FİNALDE DEVİRDİ

Çıktığı ilk maçta 'Gerçek F.Bahçeli' olan Guendouzi, ayağının tozuyla geldiği İstanbul'da derbiye damgasını vurdu. İlk yarı bu skorla sona ererken, ikinci devreye de hızlı başlayan Sarı Kanarya oldu. 48'de Asensio'nun kullandığı köşe vuruşunda harika bir vole çıkaran Oosterwolde, forvetleri kıskandıracak kadar güzel bir gol attı. Bu golden sonra rahatlasa da oyunun kontrolünü bırakmayan F.Bahçe, ikinci kez Süper Kupa'yı ezeli rakibi G.Saray'ın elinden almış oldu.

TALISCA'NIN DÖNÜŞÜ

Sakatlığı nedeniyle bir süredir takım arkadaşlarından uzak kalan Anderson Talisca, dünkü derbiyle birlikte yeniden formasına kavuştu. Teknik direktör Domenico Tedesco, karşılaşmanın 69. dakikasında Musaba'nın yerine Brezilyalı oyuncuyu sahaya sürdü. Talisca'yı lige hazırlayan Tedesco, Nene'yi de ayağının tozuyla ikinci yarıda oyuna dahil etti.

İKİ TAKIMDA 8 EKSİK VARDI

Devam eden Afrika Kupası nedeniyle iki takımda da önemli eksikler vardı. Sarı-kırmızılılarda Fas'ta bulunan Osimhen ile Jakobs'un yanı sıra sakatlığı bulunan Singo da yoktu. F.Bahçe'de ise En Nesyri, Afrika Kupası'nda bulunduğu için forma giyemedi. Cezalı Fred'in yarı sıra sakatlılığı bulunan Archie Brown, Semedo ve Alvarez yoktu. İki takımda toplam 8 eksik vardı.

BURUK'TAN ÜÇ DEĞİŞİKLİK

Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk, Trabzonspor maçına göre kadroda üç değişikliğe gitti. Uğurcan, İlkay ve Gabriel Sara'nın yerine Günay Güvenç, Lucas Torreira ve Mario Lemina görev aldı.

TEDESCO'DAN TEK DOKUNUŞ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Tedesco, zorlu derbiye tek oyuncu değişikliği ile çıktı. Samsunspor maçına göre Bartuğ Elmaz'ın yerine yeni transferlerden Matteo Guendouzi sahaya ilk 11'de çıktı.

F.Bahçe'nin Süper Kupa zaferi dış basında!
Milan Nkunku için F.Bahçe'den servet istedi!
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Azil'i Halit Özgür Sarı: Prag'da bir gece yarısı okudum, tüylerim diken diken oldu!
Emekliye yüksek promosyon: 60 bin liraya kadar avantaj | 2026 banka banka ödeme listesi
F.Bahçe'de Lookman için geri sayım!
Sadettin Saran'dan takıma konuşma! Soyunma odasında alkış koptu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Duran ve Musaba'dan dans şov! Duran ve Musaba'dan dans şov! 01:00
Duran ve Musaba'dan dans şov! Duran ve Musaba'dan dans şov! 00:59
Sadettin Saran'dan takıma konuşma! Soyunma odasında alkış koptu Sadettin Saran'dan takıma konuşma! Soyunma odasında alkış koptu 00:24
F.Bahçe'nin Süper Kupa zaferi dış basında! F.Bahçe'nin Süper Kupa zaferi dış basında! 00:24
Icardi'den final sonrası flaş F.Bahçe yorumu! Icardi'den final sonrası flaş F.Bahçe yorumu! 00:24
Asensio'ya büyük müjde! Asensio'ya büyük müjde! 00:23
Daha Eski
G.Saray'a Cezayirli orta saha! G.Saray'a Cezayirli orta saha! 00:23
🔴A SPOR CANLI 🔴A SPOR CANLI 00:23
Nijerya yarı finalde! Nijerya yarı finalde! 00:23
Mısır yarı finale yükseldi! Mısır yarı finale yükseldi! 00:23
M. City'den 10 gollü galibiyet! M. City'den 10 gollü galibiyet! 00:23
Tarihsel olarak hangi kulüp 'elit' hangisi 'halk' kimliğiyle öne çıkıyor? Tarihsel olarak hangi kulüp 'elit' hangisi 'halk' kimliğiyle öne çıkıyor? 00:23