Harika oynadık

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, kupayı hak ettiklerini söyledi. İtalyan teknik adam, "Çok iyi hazırlanmıştık. Ne yapacağımızı çok iyi biliyorduk. Futbolcularım çalıştığımız her şeyi tam anlamıyla uyguladı. Hepsini tebrik ediyorum. Gerçek gücümüzü gösterdik" ifadelerini kullandı.

MUTLUYUZ

İlk kupasını kazananan Tedesco şöyle devam etti: "Kupayı kazanmak önemli ama nasıl oynadığımız da önemliydi. Özellikle ilk yarıda çok iyiydik. Adım adım ilerleyeceğiz. Bu kupanın mutluluğunu yaşayacağız. Yeni bir takım inşa etmeye çalışıyoruz. Bu kupa moral anlamında da önemli. Futbolcularım hak ettiler."