Harika oynadık

Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe'nin hocası Tedesco: "Kupayı hak ettik. Futbolcularım çalıştığımız her şeyi sahaya yansıttı. Hepsini tebrik ediyorum. Gerçek gücümüzü gösterdik, kupayı aldık"

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2026 Pazar 06:50
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, kupayı hak ettiklerini söyledi. İtalyan teknik adam, "Çok iyi hazırlanmıştık. Ne yapacağımızı çok iyi biliyorduk. Futbolcularım çalıştığımız her şeyi tam anlamıyla uyguladı. Hepsini tebrik ediyorum. Gerçek gücümüzü gösterdik" ifadelerini kullandı.

MUTLUYUZ

İlk kupasını kazananan Tedesco şöyle devam etti: "Kupayı kazanmak önemli ama nasıl oynadığımız da önemliydi. Özellikle ilk yarıda çok iyiydik. Adım adım ilerleyeceğiz. Bu kupanın mutluluğunu yaşayacağız. Yeni bir takım inşa etmeye çalışıyoruz. Bu kupa moral anlamında da önemli. Futbolcularım hak ettiler."

