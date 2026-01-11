Gerçek Fenerli oldu

CANLI SKOR ANA SAYFA
Guendouzi, perşembe akşamı imzayı attı, cuma idmana çıktı, cumartesi ilk 11’de derbiye başladı, maçın 28’inci dakikasında ağları sarstı, gerçek Fenerbahçeli oldu. Fransız yıldız, sergilediği performansla da tam not aldı

Fenerbahçe'nin çiçeği burnundaki transferi Matteo Guendouzi, Turkcell Süper Kupa finalindeki derbiye damgasını vurdu... Perşembe akşamı kendisini 4.5 yıllığına sarılacivertli renklere bağlayan Fransız yıldız, cuma günü ise takımla ilk idmanına çıktı. Teknik direktör Domenico Tedesco tarafından dün oynanan Galatasaray derbisinin kadrosuna alındı ve ilk 11'e maça başladı. İlk dakikadan itibaren farkını ortaya koyan 26 yaşındaki oyuncu, dakikalar 28'i gösterdiğinde de açılışı yaptı.

RÜYA GİBİ BAŞLADI

Ceza sahası dışından harika bir gole imza atan Matteo Guendouzi, ilk maçında 'Gerçek Fenerbahçeli' oldu. Sahada basmadık yer bırakmayan, birçok Galatasaray atağını yerinde hamleleriyle daha başlamadan bitiren Fransız yıldız, taraftarlarından da tam not aldı. Fenerbahçe kariyerine 'rüya gibi' bir başlangıç yapan Guendouzi, 79'uncu dakikada ise hakeme şiddetli itirazdan Türkiye macerasındaki ilk sarı kartını gördü. Guendouzi, büyük alkış aldı.

İLK MAÇIM İLK KUPAM

İlk maçında golünü atan Guendouzi, "İlk maçımda ilk kupam. Bundan daha iyi başlangıç olamazdı. Hak ettiğimizi düşünüyorum. Çok daha fazla kupa kazanacağımıza inanıyorum. Ben gelmeden önce de takımı izledim. Takımı çok iyi tanıyordum. Beraber oynadık. Beraber kazandık" dedi.

