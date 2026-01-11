Erdoğan tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Süper Kupa Şampiyonu F.Bahçe'yi tebrik etti. Karşılaşma sonrasında bir tebrik mesajı yayınlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "2025 Turkcell Süper Kupa final mücadelesinde Galatasaray'ı mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe'yi ve tüm Fenerbahçe camiasını gönülden tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. Ayrıca Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da bir tebrik mesajı paylaştı: "2025 Turkcell Süper Kupa'yı müzesine götüren Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum."