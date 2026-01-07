CANLI SKOR ANA SAYFA
Fenerbahçe'de sol beke son aday Tavares! Menajerler önerdi

Fenerbahçe’de sol beke son aday Tavares! Menajerler önerdi

Lazio'nun Portekizli sol beki Nuno Tavares, Fenerbahçe'ye önerildi. Sarı-lacivertliler oyuncuyu masaya yatırdı; kararın hafta sonuna kadar verilmesi bekleniyor. İşte detaylar… (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2026 Çarşamba 06:50
Fenerbahçe’de sol beke son aday Tavares! Menajerler önerdi

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe için İtalya'dan sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Ülkenin önde gelen gazetelerinden biri olan Corriere dello Sport, Lazio'nun Portekizli sol beki Nuno Tavares'in sarı-lacivertlilere önerildiğini duyurdu.

Fenerbahçe’de sol beke son aday Tavares! Menajerler önerdi

Haberde; Fenerbahçe'nin 25 yaşındaki oyuncuyu değerlendirmeye aldığı da vurgulandı. Kulübe yakın kaynaklar da bu transfer girişimini doğruladı ve son kararı teknik direktör Domenico Tedesco'nun vereceğini belirtti.

Fenerbahçe’de sol beke son aday Tavares! Menajerler önerdi

SEZON BAŞINDA GELDİ


Sezon başında İngiliz devi Arsenal'den Lazio'ya 5 milyon euro bonservis bedeliyle gelen Nuno Tavares, İtalya'da umduğu ortamı bulamadı. Teknik direktör Maurizio Sarri'yle de yıldızı barışmayan Portekizli oyuncu, şu ana kadar Serie A'da ve İtalya Kupası'nda toplamda 10 maça çıkarken, 533 dakika sahada kalabildi.

Fenerbahçe’de sol beke son aday Tavares! Menajerler önerdi

Bir asist yapan Tavares, gol katkısı ise sunamadı. Bu durumdan hoşnut olmayan 25 yaşındaki Portekizli futbolcunun Lazio'dan ayrılmak istediği biliniyor.

Fenerbahçe’de sol beke son aday Tavares! Menajerler önerdi

ASIL HEDEFİ DÜNYA KUPASI


Nuno Tavares, Dünya Kupası'nda Portekiz Milli Takım formasını giymek istediği için düzenli olarak oynayabileceği bir takıma transfer olmayı hedefliyor. Nelson Semedo'dan da Fenerbahçe hakkında bilgi aldığı belirtildi.

