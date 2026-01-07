Fenerbahçe’de sol beke son aday Tavares! Menajerler önerdi

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe için İtalya'dan sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Ülkenin önde gelen gazetelerinden biri olan Corriere dello Sport, Lazio'nun Portekizli sol beki Nuno Tavares'in sarı-lacivertlilere önerildiğini duyurdu.

Haberde; Fenerbahçe'nin 25 yaşındaki oyuncuyu değerlendirmeye aldığı da vurgulandı. Kulübe yakın kaynaklar da bu transfer girişimini doğruladı ve son kararı teknik direktör Domenico Tedesco'nun vereceğini belirtti.