Fenerbahçe’de sol beke son aday Tavares! Menajerler önerdi

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe için İtalya'dan sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Ülkenin önde gelen gazetelerinden biri olan Corriere dello Sport, Lazio'nun Portekizli sol beki Nuno Tavares'in sarı-lacivertlilere önerildiğini duyurdu.
Haberde; Fenerbahçe'nin 25 yaşındaki oyuncuyu değerlendirmeye aldığı da vurgulandı. Kulübe yakın kaynaklar da bu transfer girişimini doğruladı ve son kararı teknik direktör Domenico Tedesco'nun vereceğini belirtti.
SEZON BAŞINDA GELDİ
Sezon başında İngiliz devi Arsenal'den Lazio'ya 5 milyon euro bonservis bedeliyle gelen Nuno Tavares, İtalya'da umduğu ortamı bulamadı. Teknik direktör Maurizio Sarri'yle de yıldızı barışmayan Portekizli oyuncu, şu ana kadar Serie A'da ve İtalya Kupası'nda toplamda 10 maça çıkarken, 533 dakika sahada kalabildi.
Bir asist yapan Tavares, gol katkısı ise sunamadı. Bu durumdan hoşnut olmayan 25 yaşındaki Portekizli futbolcunun Lazio'dan ayrılmak istediği biliniyor.
ASIL HEDEFİ DÜNYA KUPASI
Nuno Tavares, Dünya Kupası'nda Portekiz Milli Takım formasını giymek istediği için düzenli olarak oynayabileceği bir takıma transfer olmayı hedefliyor. Nelson Semedo'dan da Fenerbahçe hakkında bilgi aldığı belirtildi.