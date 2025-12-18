Forvetlere taş çıkardılar

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Son dönemde Anderson Talisca ve Marco Asensio'nun yükselen performansıyla birlikte Fenerbahçe yoluna tam gaz devam ediyor. Son 2 maçta 5 gol atan Talisca takımın yıldızı olurken, sakatlığı nedeniyle Brann maçında oynayamayan Asensio, Konyaspor karşısında 1 gol 1 asistlik performans sergiledi. Yıldız ikili, sarı-lacivertlilerde kanat ve forvetlerin suskunluğunun yükünü sırtladı.

KALİTESİNİ ORTAYA KOYDU

Talisca, Brann karşısında hat-trick yapmasının ardından Konyaspor maçında da yıldızlaştı. Sarı-lacivertliler, Konyaspor'u 4-0 mağlup ederken, 2 kez ağları havalandıran Brezilyalı yıldız galibiyette büyük rol oynadı. Talisca, Brann ve Konya ile oynanan iki maçta toplamda 5 kez ağları havalandırdı ve kalitesini ortaya koydu.

15 GOLE DİREKT KATKI YAPTI

Ligde 16 karşılaşmada forma şansı bulan Talisca, 8 gol, 1 asistle 9 gole direkt katkı yaptı. Deneyimli oyuncu, Avrupa kulvarı da dahil edildiğinde 13 gol, 2 asistle Fenerbahçe'nin skor yükünü adeta tek başına çekti. Formunun zirvesindeki sambacı, sarı-lacivertli takımın en golcü futbolcusu.

ASENSIO KLASINI KONUŞTURUYOR

Fenerbahçe'nin İspanyol yıldızı Asensio ise ligde klasını konuşturmaya devam ediyor. Sakatlığı nedeniyle Brann maçını kaçıran tecrübeli oyuncu, Konya maçına ilk 11'de başladı. Sahanın en iyilerinden birisi olan Asensio, 1 gol 1 asistlik performans sergiledi.

SADECE CİMBOM'U BOŞ GEÇTİ

Asensio, ligde çıktığı son 8 maçta 10 gollük katkı sağladı. F.Bahçe'nin 'Matador'u ligdeki son 8 maçında sadece G.Saray derbisini boş geçerken, kalan 7 karşılaşmada tabela yaptı. İspanyol yıldız, bu sezon 7 gol kaydederken, 4 kez de gol pası verdi.