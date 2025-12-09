CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Ferdi Kadıoğlu Fenerbahçe'ye geri mi dönüyor? İngilizler açıkladı

Ferdi Kadıoğlu Fenerbahçe'ye geri mi dönüyor? İngilizler açıkladı

Şampiyonluk yarışında 3. sıraya düşen Fenerbahçe'de gözler ocak ayında yapılacak transferlere çevrildi. Sarı lacivertliler buna göre ilk olarak Ferdi Kadıoğlu için hamle yapacak. İşte son gelişmeler... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Aralık 2025 Salı 09:07 Güncelleme Tarihi: 09 Aralık 2025 Salı 09:09
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Ferdi Kadıoğlu Fenerbahçe'ye geri mi dönüyor? İngilizler açıkladı

Fenerbahçe'de Başkan Sadettin Saran'ın en büyük hayallerinden biri, Ferdi Kadıoğlu'nu yeniden Kadıköy'e döndürmek.

Ferdi Kadıoğlu Fenerbahçe'ye geri mi dönüyor? İngilizler açıkladı

Bu doğrultuda sportif direktör Devin Özek'e talimat veren Saran, tüm şartları zorlama kararı aldı.

Ferdi Kadıoğlu Fenerbahçe'ye geri mi dönüyor? İngilizler açıkladı

Sabah'ta yer alan habere göre Brighton'ı yakından takip eden İngiliz gazetecilere, "Kulüp Ferdi'yi bırakmayı düşünüyor mu?" sorusunu yöneltildi.

Ferdi Kadıoğlu Fenerbahçe'ye geri mi dönüyor? İngilizler açıkladı

Ortak cevap netti: "Brighton, düzenli olarak ilk 11'de forma giymeye başlayan Ferdi'ye güveniyor. Bu nedenle şu an için gelecek tekliflere olumlu yaklaşmayı düşünmüyorlar." 26 yaşındaki sol beki çok isteyen Fenerbahçe, ocak ayında transferi sonuçlandıramazsa sezon sonunda yeniden hamle yapacak.

F.Bahçe'de ayrılık! Devre arasında...
REKLAM - Türk Telekom
DİĞER
Mustafa Çulcu, Beşiktaş-Gaziantep FK maçındaki tartışmalı pozisyonlara noktayı koydu! "Büyük hakem olmak istiyorsan..."
CHP'de demokrasi rafa kalktı! "Ekrem" diyen disipline sevk edildi: İhraç furyasında sıra Kılıçdaroğlu'nda mı?
Galatasaray'dan stoper harekatı!
Mert Hakan, Murat Sancak ve Metehan Baltacı tutuklandı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
MUHTEMEL 11’LER | Monaco-Galatasaray maçı MUHTEMEL 11’LER | Monaco-Galatasaray maçı 08:48
"Görevde kalmak istiyorsa..." "Görevde kalmak istiyorsa..." 08:38
Mert Hakan'ın 200 milyonluk bahis ağı! Mert Hakan'ın 200 milyonluk bahis ağı! 04:59
Mert Hakan, Murat Sancak ve Metehan Baltacı tutuklandı! Mert Hakan, Murat Sancak ve Metehan Baltacı tutuklandı! 01:30
Beşiktaş'tan hakem tepkisi ve TFF'ye çağrı! Beşiktaş'tan hakem tepkisi ve TFF'ye çağrı! 01:30
Okan Buruk'tan müjdeli haber: Kadroda olacak Okan Buruk'tan müjdeli haber: Kadroda olacak 01:30
Daha Eski
Galatasaray'dan stoper harekatı! Galatasaray'dan stoper harekatı! 01:29
Sergen Yalçın'dan maç sonu flaş açıklama! Sergen Yalçın'dan maç sonu flaş açıklama! 01:29
Dolmabahçe'de kazanan yok! Dolmabahçe'de kazanan yok! 01:29
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu İşte Süper Lig'de güncel puan durumu 01:29
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ve yönetime tepki! Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ve yönetime tepki! 01:29
Beşiktaş penaltı bekledi hakem "Devam" dedi! Beşiktaş penaltı bekledi hakem "Devam" dedi! 01:29