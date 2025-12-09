Fenerbahçe'de Becao gerçeği! Soyunma odasını karıştırdı

Süper Lig'de Başakşehir ile 1-1 berabere kalarak ikinci sıradaki yerini Trabzonspor'a kaptıran ve zirve yarışında ağır hasar alan Fenerbahçe'de sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertli kulüp, İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'un ardından, Rodrigo Becao'yu da kadro dışı bıraktı.
Kulüpten yapılan duyuruda, "Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Rodrigo Becao, alınan karar gereği kadro dışı bırakılmıştır" ifadeleri kullanıldı.
Geçen sezon yaşadığı çapraz bağ yırtığının ardından aynı formuyla dönemeyen, bu sezon sadece 23 Kasım'daki Rizespor maçında sonradan oyuna girerek 7 dakika sahada kalan Brezilyalı stoper, Başakşehir mücadelesinde de yedek kulübesinden çıkamadı.
Sabah'ta yer alan habere göre müsabakanın ardından soyunma odasında Becao'nun, hocası Tedesco ile tartıştığı ve "Ben yedek kalacak futbolcu değilim" sözlerini sarf ettiği, İtalyan hocanın da konuyu yönetime taşıdığı, bu nedenle de kadro dışı bırakıldığı aktarıldı. 2023-24 sezonunda Fenerbahçe'ye 5 yıllık imza atan Becao için 8.3 milyon Euro bonservis ödemesi yapılmıştı.
KEREM, LEVENT VE BROWN DA GERİLDİ
Ayrıca Archie Brown, Levent Mercan ve Kerem Aktürkoğlu arasında da soyunma odasında tansiyonun yükseldiği ancak arkadaşlarının araya girmesiyle yatıştırıldığı öğrenildi