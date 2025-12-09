Fenerbahçe'de Becao gerçeği! Soyunma odasını karıştırdı

Sabah'ta yer alan habere göre müsabakanın ardından soyunma odasında Becao'nun, hocası Tedesco ile tartıştığı ve "Ben yedek kalacak futbolcu değilim" sözlerini sarf ettiği, İtalyan hocanın da konuyu yönetime taşıdığı, bu nedenle de kadro dışı bırakıldığı aktarıldı. 2023-24 sezonunda Fenerbahçe'ye 5 yıllık imza atan Becao için 8.3 milyon Euro bonservis ödemesi yapılmıştı.