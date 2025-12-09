CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Becao gerçeği! Soyunma odasını karıştırdı

Fenerbahçe'de Becao gerçeği! Soyunma odasını karıştırdı

Fenerbahçe'de Cenk Tosun ve İrfan Can Kahveci'nin ardından kadro dışı kalan Becao konusunda gerçek ortaya çıktı. Sarı lacivertlilerde Tedesco'nun bu kararı almasının nedeni soyunma odasında yaşananlar. İşte ayrıntılar... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Aralık 2025 Salı 09:45
Fenerbahçe'de Becao gerçeği! Soyunma odasını karıştırdı

Süper Lig'de Başakşehir ile 1-1 berabere kalarak ikinci sıradaki yerini Trabzonspor'a kaptıran ve zirve yarışında ağır hasar alan Fenerbahçe'de sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertli kulüp, İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'un ardından, Rodrigo Becao'yu da kadro dışı bıraktı.

Fenerbahçe'de Becao gerçeği! Soyunma odasını karıştırdı

Kulüpten yapılan duyuruda, "Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Rodrigo Becao, alınan karar gereği kadro dışı bırakılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe'de Becao gerçeği! Soyunma odasını karıştırdı

Geçen sezon yaşadığı çapraz bağ yırtığının ardından aynı formuyla dönemeyen, bu sezon sadece 23 Kasım'daki Rizespor maçında sonradan oyuna girerek 7 dakika sahada kalan Brezilyalı stoper, Başakşehir mücadelesinde de yedek kulübesinden çıkamadı.

Fenerbahçe'de Becao gerçeği! Soyunma odasını karıştırdı

Sabah'ta yer alan habere göre müsabakanın ardından soyunma odasında Becao'nun, hocası Tedesco ile tartıştığı ve "Ben yedek kalacak futbolcu değilim" sözlerini sarf ettiği, İtalyan hocanın da konuyu yönetime taşıdığı, bu nedenle de kadro dışı bırakıldığı aktarıldı. 2023-24 sezonunda Fenerbahçe'ye 5 yıllık imza atan Becao için 8.3 milyon Euro bonservis ödemesi yapılmıştı.

Fenerbahçe'de Becao gerçeği! Soyunma odasını karıştırdı

KEREM, LEVENT VE BROWN DA GERİLDİ

Ayrıca Archie Brown, Levent Mercan ve Kerem Aktürkoğlu arasında da soyunma odasında tansiyonun yükseldiği ancak arkadaşlarının araya girmesiyle yatıştırıldığı öğrenildi

