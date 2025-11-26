Kerem Aktürkoğlu'dan Galatasaray derbisi sözleri! "En önemli maçımız..."

Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde tek temsilcimiz olan Fenerbahçe, 5. haftada sahasında Ferencvaros'u ağırlayacak. Kritik maç öncesi sarı-lacivertlilerde Kerem Aktürkoğlu dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE KEREM AKTÜRKOĞLU'NUN AÇIKLAMALARI

"YÜZDE YÜZÜMÜZLE SAHAYA ÇIKIP KAZANACAĞIZ"

"Ferencvaroş çok iyi bir takım. Bireysel olarak öne çıkan oyuncular var. Takım olarak zorlanacağımız, güzel bir maç olacak. Kendi sistemine bağlı, etkili ataklar yapan, savunmada blokları güzel kapatan bir takım. Zor ama güzel bir maç olacak. Yyüzde yüzümüzle sahaya çıkıp kazanacağımızı düşünüyorum."

"5 GOLLÜ BİR GALİBİYET BEKLEMİYORDUK"

"Geriye düşmek takımı moral olarak düşürüyor. Soyunma odasına girince herkes maçı çevireceğimizi söyledi. Hocamız da bu konuda herkes inanıyor mu diye sordu, herkes inandığını söyledi. İnanmak başarmanın yarısı ama sahaya karakter koymak gerekiyor. Sadece inanmak yetmiyor. Sonradan girenler, yedek kulübesindekiler çok güzel bir ortam vardı. Çevirebileceğimizi biliyorduk ama 5 gollü bir galibiyet beklemiyorduk. Güzel bir skorla Rize'den dönmek mutlu etti. Umarım bir daha böyle geri düşmeyiz, dönmek zor oluyor."

"İNŞALLAH GOL ATMAYA DEVAM EDERİM"

"Hedeflerim var ama Avrupa Ligi'nde gol krallığı yok. Ben bir golcü değilim. Takımıma her maçta katkı sağlamak istiyorum. Gol atmak, hırs yapmak çok önemli modern futbolda. Ben 3 maçta atabildim, inşallah atmaya devam ederim. Kazanmamız, hedeflere gitmemiz daha önemli."

"ŞU AN DERBİYLE İLGİLİ BİR DÜŞÜNCEMİZ YOK

"Bizim şu an derbiyle ilgili bir düşüncemiz yok. En önemli maçımız, bir sonraki maçımız. Tek düşüncemiz Ferencvaros maçı. Derbiyle ilgili henüz hiçbir şey konuşmadık. Avrupa Ligi için çok önemli bir maçımız var. O maça konsantreyiz. Derbi tabii ki taraftarlar için çok önemli ama ona daha var. Biz yarını güzelce atlatalım, ondan sonra derbiyi düşünürüz."

"TOP KAYBI RAKAMLARIMIN KONUŞULMASIYLA İLGİLENMİYORUM"

"Top kaybı rakamların sosyal medyada çok konuşuluyor"

"Açık konuşacağım, beni ilgilendirmiyor. Biri için bir şey bulmak istersen kaşı var, gözü var dersin bulursun. Konuşulanlar önemli değil. Ben takımıma skor olarak katkı sağlamasam da 90 dakika koşarak katkı sağlamak için buradayım. Hepimiz bunun için buradayız. Her futbolcu gol atmak asist yapmak ister, gol atınca adrenalin çok farklı. Attıkça daha çok atası geliyor insanın. Benim için büyük bir kriter değil. Futbolu bilen insanlar, hocalarımız, benim için onların değerlendirmesi önemli. Bu zamana kadar onlardan güzel geri dönüşler aldım. Gol atarsam, asist yaparsam daha büyük mutluluk yaşarım. Atamasam da performansım olumlu olacaktır, mücadelemle sahada olacağım."

"FENERBAHÇE İLE ŞAMPİYONLUK YAŞAMAK İÇİN ÜLKEME DÖNDÜM"

"Derbiyi daha düşünmüyorum. Önce Avrupa var. Ona motiveyiz. Geldiğimden beri farklı motivasyonum var. Fenerbahçe'de şampiyonluk yaşamak istediğim için ülkeme geri döndüm. Benim motivasyonum hep olumlu olacaktır. Takım olarak çok güzel motivasyonumuz var. İleriki süreçlere aynı şekilde aktarırsak çok daha güzel günler olacaktır. Fazlasıyla motiveyim."