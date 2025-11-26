FENERBAHÇE HABERİ - Skriniar'ın yanında kim oynayacak? Tedesco açıkladı

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Ferencvaros ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco kritik mücadele öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İşte Tedesco'nun açıklamaları...

TEDESCO'NUN AÇIKLAMALARI

"İLK SANİYEDEN İTİBAREN HAZIR OLMAMIZ GEREKİYOR"

"Çok önemli bir maç olacak. Her maç bizim için çok önemli. En önemli maç, bir sonraki maç her zaman. Ferençvaroş şu an üst sıralarda ve orayı hak ediyorlar. Güçlü ve savunması zor bir takım. İlk saniyeden itibaren hazır olmamız gerekiyor."

"EKSİKLER PROBLEM DEĞİL, BİZ HAZIRIZ"

"Bizim için cezalı oyuncular olması zor olmayacak. Tüm oyuncular eşit, tüm oyuncular aynı. Her maç başka oyuncuya sıra geliyor. Kadro kurarken yeni yüzler görmekten mutlu oluyorum. Eksikler problem değil, biz hazırız."

"AVRUPA MAÇLARI GÜZELDİR"

"Milli ara ritminizi bozuyor mu? Derbiden önce Avrupa maçı oynamak nasıl bir durum?"

"Milli takıma kaç oyuncunuzun gittiğiyle alakalı. Bizim durumumuzda 12 oyuncu gidiyor, 8'i oynuyor. Oynadıkları için riİtm kaybetmiyoruz. Milli ara sonrası fiziksel olarak iyiydik, şimdi de iyiydik.

Avrupa maçları güzeldir. Bizim için pozitif bir durum."

"MESELA KIZ ARKADAŞINIZ VAR..."

"Cezalar, eksikler bu oyunun bir parçası. Çok fazla maç oynadığınız zaman eksik oyuncular olması normal. İyi bir kadromuz var, tüm oyuncular oynamayı hak ediyor. Ben de yeni oyunculara şans vermekten mutlu oluyorum. Tüm oyuncular oynamayı hak ediyor. Güçlü bir kadromuz ve iyi gençlerimiz var. Bir oyuncunun sırası gelmişse gelmiştir.

Mesela kız arkadaşınız var, vaktim olduğunda senle tatile gidiyorum ama onun vakti olduğunda benle tatile gitmiyorsa olmaz."

"ORTALARI ENGELLEMELİYİZ"

"Sadece ortalarda değil arkaya koşularda da iyi bir takım Ferençvaroş. Vargas, hava topu mücadelesi konusunda en iyi oyuncu. Çünkü o orta geldiği zaman durumu harika şekilde okuyor, nasıl ve ne zaman zıplaması gerektiğini biliyor. Gollerinin yüzde 30'u kafa vuruşlarıyla. Bunları iyi savunmalıyız. Ortaları engellemeliyiz. İşin kaynağına bakınca, ortaları engellemeliyiz. Ceza sahası içinde ayık olmalı, temaslı oynamalı ve hazır olmalıyız. Topu uzaklaştırırken, nasıl uzaklaştırmamız gerektiğini konuştuk. Hem konuştuk hem çalıştık ama sahada bazen işler farklı oluyor."

"LEVENT'İ 11'DE GÖREBİLİRİZ"

"Levent Mercan yarın ilk 11'de olacak mı?"

"Evet onu yarın ilk 11'de görebiliriz."

"FERENÇVAROŞ DİREKT VE DİKİNE OYNAYAN BİR TAKIM"

"Ferençvaroş, tabloya bakınca nasıl bir takım olduğunu gösteriyor. Bu turnuvadaki en zor takımlardan biri. Direkt ve dikine oynayan bir takım. Birçok istatistikte oyuncuları lider durumda. Naby Keita var, Liverpool'da ve Leipzig'de oynadı. Kadrolarında çok kaliteli oyuncular var. İlk saniyeden itibaren hazır olmalıyız."

"BEN DE İSTEMEM 2-0 GERİ DÜŞMEYİ"

"Ben de maç başında 2-0 geriye düşmek istemem, iki kere oldu. Bu bizim yöntemimiz değil. Öne geçtiğimiz, gol yemediğimiz maçlar oldu. 4-0 öne geçtikten sonra da 2 gol yesek de, 0-0'ken 2 gol yesek de büyük takım daha az gol yemeli. Bir şeyler kazanmak, ligde lider olmak istiyorsak savunma çok önemli. Yediğimiz gollere bakınca bazıları savunulamazdı. Birkaç durumun kombinasyonuydu. Ben de istemem 2-0 geri düşmeyi... Her maçı 6-4 kazanırsak bunu da kabul ederim."

"YİĞİT EFE OYNAYACAK"

"Milan Skriniar'ın yanında Yiğit Efe oynayacak. Yiğit Efe'nin sırası geldi. Genç ve güçlü bir Türk futbolcu, çok akıllı. Karagümrük'teki maçlarını izledim. Geçen sene 1. Lig'de de olsa çok iyi maçlar oynadı. Maç ritmi henüz yok. Hata yaparsa affedeceğim. Önemli olan kafasının özgür olması ve Fenerbahçe'de oynamaktan keyif alması."

"EDERSON ÇOK YÖNLÜ BİR OYUNCU"

"Ederson'un zaten birçok çözüm yolu var. Buradan vursa topu Samandıra'nın girişine atar. Bazen direkt uzun top, bazen rakibi üstümüze çekip uzun oynuyoruz. Ederson çok yönlü bir oyuncu. Kısa, orta ve uzun pasları çok iyi atıyor. Ona sahip olduğumuz için çok mutluyuz. Biz topa sahip olmak istiyoruz, bunun için cesur oynayıp kısa oynuyoruz. Beşiktaş ve Rize maçlarında yüzde 50-50 durumlar vardı. Futbol bu şekilde. Ederson'a sahip olduğumuz için mutluyuz."