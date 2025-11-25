Fenerbahçe'nin Ferencvaros çalışmaları sürüyor

CANLI SKOR ANA SAYFA
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Ferencvaros ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Giriş Tarihi: 25 Kasım 2025 Salı 14:14
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Macaristan ekibi Ferencvaros ile oynayacağı maçın hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışması ile başladı. Ardından sahaya geçen oyuncular ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışması yaptılar. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Sarı-lacivertliler, Ferencvaros maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

