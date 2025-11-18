Fenerbahçe'den transfer operasyonu! Jadon Sancho İstanbul'a geldi

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için

Transfer çalışmalarına start veren Fenerbahçe'de üst üste flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı lacivertli yönetim sürpriz bir şekilde dünyaca ünlü İngiliz kanat oyuncusu Jadon Sancho için hamle yaptı.

Takvim'in haberine göre, önceki akşam İstanbul'a gelen Sancho ile iki yönetici yüz yüze görüşme gerçekleştirdi. Sezon başında da transfer gündemine gelen 25 yaşındaki futbolcu teklifi geri çevirmiş ve Manchester United'tan kiralık olarak Aston Villa'ya gitmişti.