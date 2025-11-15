Ancelotti’den flaş Ederson açıklaması! Senegal maçında…

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

İtalyan teknik adam, Senegal'in bireysel kaliteye sahip, hücum ve savunma organizasyonu oturmuş, tecrübeli bir takım olduğunu belirterek karşılaşmanın önemine dikkat çekti. Ancelotti, Ederson'un sahaya ilk 11'de çıkacağını da resmen duyurdu.