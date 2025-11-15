Ancelotti’den flaş Ederson açıklaması! Senegal maçında…

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
İtalyan teknik adam, Senegal'in bireysel kaliteye sahip, hücum ve savunma organizasyonu oturmuş, tecrübeli bir takım olduğunu belirterek karşılaşmanın önemine dikkat çekti. Ancelotti, Ederson'un sahaya ilk 11'de çıkacağını da resmen duyurdu.
Ederson, Brezilya formasıyla son olarak 20 Kasım 2024'te Uruguay'a karşı Dünya Kupası Eleme maçında görev yapmıştı. Yaşadığı sakatlıkların milli maç takvimine denk gelmesi nedeniyle uzun süredir kadroya çağrılmayan 32 yaşındaki file bekçisi, böylece yaklaşık bir yıl sonra yeniden milli formayı giymeye hazırlanıyor.
Brezilya – Senegal mücadelesi bu akşam (15 Kasım Cumartesi) saat 19.00'da başlayacak.
