Ziraat Türkiye Kupası
Ancelotti'den flaş Ederson açıklaması! Senegal maçında…

Brezilya Milli Takımı'nın 1 yıl sonra yeniden kadroya çağırdığı Ederson, Senegal maçında kaleyi devralacak. Ancelotti, hem rakibi hem de Fenerbahçe'nin yıldız eldivenini övgüyle değerlendirdi. İşte detaylar…

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2025 Cumartesi 17:26
Brezilya Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Senegal ile Londra'daki Emirates Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesi teknik direktör Carlo Ancelotti, kadroya geri dönen Fenerbahçe kalecisi Ederson hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

İtalyan teknik adam, Senegal'in bireysel kaliteye sahip, hücum ve savunma organizasyonu oturmuş, tecrübeli bir takım olduğunu belirterek karşılaşmanın önemine dikkat çekti. Ancelotti, Ederson'un sahaya ilk 11'de çıkacağını da resmen duyurdu.

Ederson, Brezilya formasıyla son olarak 20 Kasım 2024'te Uruguay'a karşı Dünya Kupası Eleme maçında görev yapmıştı. Yaşadığı sakatlıkların milli maç takvimine denk gelmesi nedeniyle uzun süredir kadroya çağrılmayan 32 yaşındaki file bekçisi, böylece yaklaşık bir yıl sonra yeniden milli formayı giymeye hazırlanıyor.

Brezilya – Senegal mücadelesi bu akşam (15 Kasım Cumartesi) saat 19.00'da başlayacak.

SON DAKİKA
