Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? Lewandowski'den bomba açıklama geldi

Fenerbahçe'de yeni transfer dönemi için çalışmalar başladı. Youssef En-Nesyri'nin performansından memnun olmayan sarı-lacivertli yönetim, yıldız bir santrfor için arayışlarını sürdürüyor.

Barcelona'nın yıldız golcüsü Robert Lewandowski ile ilgilenen Fenerbahçe'nin bu talebi, dünya basınında da yankı bulmuştu. 37 yaşındaki süperstar, hakkında çıkan transfer dedikoduları ile ilgili açıklamalarda bulundu.