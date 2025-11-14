CANLI SKOR ANA SAYFA
Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? Lewandowski'den bomba açıklama geldi

Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? Lewandowski'den bomba açıklama geldi

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Robert Lewandowski ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Dünya yıldızı golcü yapmış olduğu son açıklamalar ile sarı-lacivertli taraftarların bir hayli ilgisini çekti. İşte haberin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2025 Cuma 13:09 Güncelleme Tarihi: 14 Kasım 2025 Cuma 13:14
Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? Lewandowski'den bomba açıklama geldi

Fenerbahçe'de yeni transfer dönemi için çalışmalar başladı. Youssef En-Nesyri'nin performansından memnun olmayan sarı-lacivertli yönetim, yıldız bir santrfor için arayışlarını sürdürüyor.

Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? Lewandowski'den bomba açıklama geldi

Barcelona'nın yıldız golcüsü Robert Lewandowski ile ilgilenen Fenerbahçe'nin bu talebi, dünya basınında da yankı bulmuştu. 37 yaşındaki süperstar, hakkında çıkan transfer dedikoduları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? Lewandowski'den bomba açıklama geldi

Tuttomercato'da yer alan habere göre; Polonya milli takımı kampında, Barcelona'da kalıp kalmayacağı sorulduğunda Lewandowski, "Henüz cevabı bilmiyorum. Bu yüzden acelem yok. Kendimle barışığım ve bu en önemli şey. Örneğin, kulüp şimdi bana ulaşsa bile, yine de bu soruya cevap vermezdim.

Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? Lewandowski'den bomba açıklama geldi

Çünkü benim için neyin en iyi olduğunu da bilmem gerekiyor. Şu anda rahatım, acelem yok ve şimdilik başka bir şey beklemiyorum." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? Lewandowski'den bomba açıklama geldi

İŞTE O HABER

