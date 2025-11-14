Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? Lewandowski'den bomba açıklama geldi
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Robert Lewandowski ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Dünya yıldızı golcü yapmış olduğu son açıklamalar ile sarı-lacivertli taraftarların bir hayli ilgisini çekti. İşte haberin detayları...
Fenerbahçe'de yeni transfer dönemi için çalışmalar başladı. Youssef En-Nesyri'nin performansından memnun olmayan sarı-lacivertli yönetim, yıldız bir santrfor için arayışlarını sürdürüyor.
Barcelona'nın yıldız golcüsü Robert Lewandowski ile ilgilenen Fenerbahçe'nin bu talebi, dünya basınında da yankı bulmuştu. 37 yaşındaki süperstar, hakkında çıkan transfer dedikoduları ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Tuttomercato'da yer alan habere göre; Polonya milli takımı kampında, Barcelona'da kalıp kalmayacağı sorulduğunda Lewandowski, "Henüz cevabı bilmiyorum. Bu yüzden acelem yok. Kendimle barışığım ve bu en önemli şey. Örneğin, kulüp şimdi bana ulaşsa bile, yine de bu soruya cevap vermezdim.
