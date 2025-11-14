Fenerbahçe'de transferde flaş gelişme! Yıldız isim devre arasında ayrılacak

Ezeli rakibi Galatasaray ile olan puan farkını 1'e indiren Fenerbahçe'de yüzler gülüyor. Kanarya bu nedenle milli araya oldukça moralli girdi. Sarı-lacivertlilerde diğer yandan Domenico Tedesco yönetiminde transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Kanarya'da devre arasında takıma yıldız isimlerin katılması planlanıyor. Fenerbahçe'de diğer yandan takımdan ayrılacak isimler de gündemi meşgul ediyor. Bu anlamda o futbolcuyla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Geçen sezon yaşadığı sakatlık sonrasında formasını kaybeden Becao, Fenerbahçe'den ayrılmaya karar verdi. Bu sezon da hiçbir karşılaşmada görev alamayan Brezilyalı stoperin devre arasında İtalya'ya döneceği öğrenildi.