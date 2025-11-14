CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de transferde flaş gelişme! Yıldız isim devre arasında ayrılacak

Fenerbahçe'de transferde flaş gelişme! Yıldız isim devre arasında ayrılacak

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kanarya'da son olarak o futbolcunun devre arasında takımdan ayrılmak istediği öğrenildi. İşte tüm detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2025 Cuma 09:38 Güncelleme Tarihi: 14 Kasım 2025 Cuma 09:42
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe'de transferde flaş gelişme! Yıldız isim devre arasında ayrılacak

Ezeli rakibi Galatasaray ile olan puan farkını 1'e indiren Fenerbahçe'de yüzler gülüyor. Kanarya bu nedenle milli araya oldukça moralli girdi.

Fenerbahçe'de transferde flaş gelişme! Yıldız isim devre arasında ayrılacak

Sarı-lacivertlilerde diğer yandan Domenico Tedesco yönetiminde transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Kanarya'da devre arasında takıma yıldız isimlerin katılması planlanıyor.

Fenerbahçe'de transferde flaş gelişme! Yıldız isim devre arasında ayrılacak

Fenerbahçe'de diğer yandan takımdan ayrılacak isimler de gündemi meşgul ediyor. Bu anlamda o futbolcuyla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe'de transferde flaş gelişme! Yıldız isim devre arasında ayrılacak

Geçen sezon yaşadığı sakatlık sonrasında formasını kaybeden Becao, Fenerbahçe'den ayrılmaya karar verdi. Bu sezon da hiçbir karşılaşmada görev alamayan Brezilyalı stoperin devre arasında İtalya'ya döneceği öğrenildi.

Merih Demiral için flaş Fenerbahçe gelişmesi!
REKLAM - Türk Telekom
DİĞER
MİLLİ MAÇ HEYECANI! Türkiye-Bulgaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
CANLI ANLATIM | Türkiye 20 şehidini ebediyete uğurluyor
F.Bahçe'ye Barcelona'dan 2 transfer!
F.Bahçe transferde büyük oynuyor! İşte o yıldız
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fenerbahçe'den çifte transfer! Tanıdık yıldızlar Fenerbahçe'den çifte transfer! Tanıdık yıldızlar 09:14
İrfan Can ve Cenk affedilecek mi? İrfan Can ve Cenk affedilecek mi? 00:55
Beşiktaş’tan Rafa Silva açıklaması! Beşiktaş’tan Rafa Silva açıklaması! 00:55
F.Bahçe Beko'dan Almanya'da kritik galibiyet! F.Bahçe Beko'dan Almanya'da kritik galibiyet! 00:55
Osimhen'in 2 golü ile Nijerya finalde! Osimhen'in 2 golü ile Nijerya finalde! 00:55
G.Saray'dan ceza alan futbolcuları için karşı hamle! G.Saray'dan ceza alan futbolcuları için karşı hamle! 00:55
Daha Eski
Beşiktaş'ta şok Rafa Silva gelişmesi! Beşiktaş'ta şok Rafa Silva gelişmesi! 00:55
Hangi futbolcu resmen ne kadar men edildi? Hangi futbolcu resmen ne kadar men edildi? 00:55
Tedesco ilk 11'ini netleştirdi! Tedesco ilk 11'ini netleştirdi! 00:55
Solskjaer’den flaş Beşiktaş itirafı! Solskjaer’den flaş Beşiktaş itirafı! 00:55
Olaylı G.Saray-F.Bahçe derbisi davasında mütalaa! Olaylı G.Saray-F.Bahçe derbisi davasında mütalaa! 00:55
Dursun Özbek: Süper Kupa finali... Dursun Özbek: Süper Kupa finali... 00:55