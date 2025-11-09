Fenerbahçe-Kayserispor MAÇI CANLI İZLE | Fenerbahçe-Kayserispor maçı şifresiz nasıl ve nereden izlenir? FB maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe-Kayserispor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'de 12. haftanın en dikkat çeken mücadelelerinden biri Kadıköy'de sahne alacak. Fenerbahçe, taraftarı önündeki Zecorner Kayserispor'u ağırlıyor. Domenico Tedesco'nun öğrencileri, ligde üst üste 4. galibiyetini alarak yeniden ritim bulmak istiyor. Avrupa'da Viktoria Plzen karşısında gelen beraberliğin ardından sarı-lacivertliler için bu karşılaşma, moral ve ivme açısından büyük önem taşıyor. Puanını 28'e yükseltip zirve yarışından kopmamak isteyen Kanarya, iç sahada en küçük hataya bile yer vermeme hedefiyle sahaya çıkacak. Peki, Fenerbahçe-Zecorner Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FENERBAHÇE-KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Zecorner Kayserispor maçı 9 Kasım Pazar günü saat 20.00'de başlayacak.

FENERBAHÇE-KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Chobani Stadyumu'nda oynanacak Fenerbahçe-Zecorner Kayserispor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Levent, Fred, Alvarez, Nene, Kerem, Asensio, Talisca.

Zecorner Kayserispor: Onurcan, Ramazan, Denswill, Hosseini, Carole, Furkan, Bennasser, Benes, Mane, Cardoso, Onugkha

FENERBAHÇE'DE TEK HEDEF GALİBİYET

UEFA Avrupa Ligi'nde Çekya'da Viktoria Plzen ile golsüz berabere kalan Fenerbahçe, ligde 3 puan alarak moral arıyor. Domenico Tedesco yönetiminde milli araya kazanarak girmeyi hedefleyen sarı-lacivertliler, namağlup serisini de sürdürmeyi amaçlıyor. Kritik karşılaşmada iç saha avantajını kullanmak isteyen Kanarya, 25 puanla 2. sırada yer alıyor.

FENERBAHÇE İLE KAYSERİSPOR ARASINDA 49. RANDEVU

Fenerbahçe ile Kayserispor Süper Lig'de 49. kez karşılaşacak. Sarı-lacivertliler rakibini 30 kez yenerken, 10 maç berabere bitti. Sarı-kırmızılılar 8 müsabakadan galibiyetle ayrıldı. Kadıköy'deki 24 karşılaşmanın 18'ini Kanarya kazandı. 4 maç berabere biterken, 2 kez Kayseri temsilcisi galip geldi. Söz konusu mücadelelerde Fenerbahçe 67 gol atarken, konuk ekip 28 kez fileleri havalandırdı.

KADIKÖY'DE 5 MAÇI DA KAYBETMEDİ

Fenerbahçe, Süper Lig'de bu sezon evinde 5 maça çıktı. Kocaelispor, Trabzonspor, Antalyaspor ve Fatih Karagümrük maçlarında sahadan galibiyetle ayrılan Kanarya, Alanyaspor ile ise berabere kaldı. Sarı-lacivertliler, iç sahada kazandığı müsabakaların 2'sinde de kalesini gole kapattı. Bu karşılaşmalarda Fenerbahçe 10 gol atarken, kalesinde 4 gol gördü.

FENERBAHÇE-KAYSERİSPOR MAÇLARI

Fenerbahçe, lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden ikisini Kayserispor karşısında elde etti. Sarı-lacivertli takım, 1994-1995 sezonunda cezası nedeniyle rakibiyle İzmir'de yaptığı maçı 8-1, 2004-2005 sezonunda İstanbul'daki müsabakayı da 7-0 kazanarak lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden ikisine imza attı. İki ekip arasında geçen sezon Kayseri'de oynanan karşılaşmada da 8 gol atılmış, Fenerbahçe mücadeleden 6-2'lik galibiyetle ayrılmıştı.

KANARYA'DAN RAKİBİNE ÜSTÜNLÜK

İki takımın ligde rakip olduğu son 11 maçta Fenerbahçe'nin üstünlüğü var. Kanarya, bu süreçteki müsabakaların 9'unda sahadan galibiyetle ayrılırken, 2 karşılaşma ise berabere tamamlandı. Kayserispor son olarak Fenerbahçe'yi, Kayseri'de 3 Kasım 2019 tarihinde oynanan Süper Lig maçında 1-0'lık skorla mağlup etti.

FENERBAHÇE KADROSUNDA ÖNEMLİ EKSİKLER

İsmail Yüksek, sarı kart cezası nedeniyle Kayserispor maçında takımını yalnız bırakacak. Sarı-lacivertli ekipte ayrıca kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun da forma giyemeyecek. Jayden Oosterwolde ve Nelson Semedo bu akşamki müsabakaya kart sınırında çıkacak. Bu iki oyuncu, kart görmeleri durumunda Rizespor ile deplasmanda yapılacak karşılaşmada oynayamayacak.

JHON DURAN İLK 11'DE BAŞLAYACAK MI?

Fenerbahçe'de geçtiğimiz hafta Beşiktaş derbisinde attığı golle takımına galibiyeti getiren Jhon Duran'ın Kayserispor maçına da yedek kulübesinde başlaması bekleniyor. Kolombiyalı golcünün milli ara sonrası ilk 11'de şans bulacağı tahmin edilirken, sarı-kırmızılılar karşısında oyuna sonradan gireceği belirtiliyor.

FENERBAHÇE-KAYSERİSPOR MAÇI HAKEMİ

Fenerbahçe ile Kayserispor arasında oynanacak mücadeleyi hakem Ozan Ergün yönetecek. Ergün'ün yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ile Hüseyin Aylak yapacak. Maçın 4. hakemi ise Oğuzhan Aksu olacak. TFF, Fenerbahçe-Kayserispor maçı VAR hakeminin Ömer Faruk Turtay olduğunu açıkladı. AVAR'da ise Hakan Yemişken ve Ömer Tolga Güldibi görev yapacak.