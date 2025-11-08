CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Skriniar Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Transfer teklifine yanıt

Skriniar Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Transfer teklifine yanıt

Fenerbahçe'de gösterdiği performansla taraftarların sevgilisi haline gelen ve Avrupa devlerinin radarına giren Milan Skriniar için flaş transfer gelişmesi yaşanıyor. İtalyan ekibinin kadrosuna katmak için teklif yaptığı Slovak yıldız geleceği hakkında kararını verdi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2025 Cumartesi 09:52



Milan Skriniar Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Transfer teklifine yanıt verdi

Fenerbahçe'nin bonservisini aldığı ve bu sezonun en istikrarlı isimlerinden biri olan Milan Skriniar, UEFA Avrupa Ligi'nde golsüz biten Viktoria Plzen deplasmanında da savunmada kapı gibi durdu.

Milan Skriniar Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Transfer teklifine yanıt verdi

Bu sezon kaptanlık bandını koluna takan tecrübeli stoper, 75 kez topla buluşurken, girdiği 14 ikili mücadelenin 12'sini kazandı. 5 top çalma, 7 uzaklaştırma, 4 sahipsiz top kazanma ve yüzde 95 pas isabetiyle kusursuz bir maç çıkardı. Ayrıca 2 şut engelleme, 1 pas arası ve 2 faul kazandırma karneleriyle defansın her anında etkili oldu. Slovak yıldızın bu performansı Avrupa devlerinin de dikkatinden kaçmadı.

Milan Skriniar Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Transfer teklifine yanıt verdi

F.BAHÇE'DEN SKRINIAR KARARI

Juventus'un, deneyimli savunmacıyı yakından takip ettiği biliniyor. İtalyan kulübünün başkanı Gianluca Ferrero, 30 yaşındaki oyuncunun savunmadaki liderliğinden çok etkilendiği ve onu takımında görmek istediğini ifade etti. Ancak Fenerbahçe yönetimi, oyuncusunu kesinlikle satmak istemiyor.




Milan Skriniar Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Transfer teklifine yanıt verdi

Sabah'ın haberine göre, sarı lacivertli kulüpte mutlu olan Skriniar da gelen ilgiden memnun olduğunu, fakat kariyerine Fenerbahçe'de devam etmeyi planladığını söyledi.

Milan Skriniar Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Transfer teklifine yanıt verdi

Samandıra'da tüm personelle yakın ilişkiler kuran deneyimli futbolcuya takım arkadaşları da büyük saygı duyuyor.

Milan Skriniar Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Transfer teklifine yanıt verdi

İSTİKRAR ABİDESİ

F.Bahçe'nin kaptanı Milan Skriniar, 6 Ağustos'taki Feyenoord maçından bu yana görev aldığı 20 karşılaşmada da 90 dakika sahada kaldı.




Milan Skriniar Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Transfer teklifine yanıt verdi

F.Bahçe ile 18, Slovakya Milli Takımı'yla da iki mücadeleye çıkan Skriniar, bu 20 karşılaşmaya 93 günde çıktı. 3 günde bir maça çıkan Skriniar'ın, istikrarı taraftarlardan alkış aldı.

