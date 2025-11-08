Skriniar Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Transfer teklifine yanıt
Fenerbahçe'de gösterdiği performansla taraftarların sevgilisi haline gelen ve Avrupa devlerinin radarına giren Milan Skriniar için flaş transfer gelişmesi yaşanıyor. İtalyan ekibinin kadrosuna katmak için teklif yaptığı Slovak yıldız geleceği hakkında kararını verdi. İşte detaylar...
Fenerbahçe'nin bonservisini aldığı ve bu sezonun en istikrarlı isimlerinden biri olan Milan Skriniar, UEFA Avrupa Ligi'nde golsüz biten Viktoria Plzen deplasmanında da savunmada kapı gibi durdu.
Bu sezon kaptanlık bandını koluna takan tecrübeli stoper, 75 kez topla buluşurken, girdiği 14 ikili mücadelenin 12'sini kazandı. 5 top çalma, 7 uzaklaştırma, 4 sahipsiz top kazanma ve yüzde 95 pas isabetiyle kusursuz bir maç çıkardı. Ayrıca 2 şut engelleme, 1 pas arası ve 2 faul kazandırma karneleriyle defansın her anında etkili oldu. Slovak yıldızın bu performansı Avrupa devlerinin de dikkatinden kaçmadı.
F.BAHÇE'DEN SKRINIAR KARARI
Juventus'un, deneyimli savunmacıyı yakından takip ettiği biliniyor. İtalyan kulübünün başkanı Gianluca Ferrero, 30 yaşındaki oyuncunun savunmadaki liderliğinden çok etkilendiği ve onu takımında görmek istediğini ifade etti. Ancak Fenerbahçe yönetimi, oyuncusunu kesinlikle satmak istemiyor.
