Skriniar Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Transfer teklifine yanıt

Fenerbahçe'nin bonservisini aldığı ve bu sezonun en istikrarlı isimlerinden biri olan Milan Skriniar, UEFA Avrupa Ligi'nde golsüz biten Viktoria Plzen deplasmanında da savunmada kapı gibi durdu.

Bu sezon kaptanlık bandını koluna takan tecrübeli stoper, 75 kez topla buluşurken, girdiği 14 ikili mücadelenin 12'sini kazandı. 5 top çalma, 7 uzaklaştırma, 4 sahipsiz top kazanma ve yüzde 95 pas isabetiyle kusursuz bir maç çıkardı. Ayrıca 2 şut engelleme, 1 pas arası ve 2 faul kazandırma karneleriyle defansın her anında etkili oldu. Slovak yıldızın bu performansı Avrupa devlerinin de dikkatinden kaçmadı.