CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe maçının hakemiyle ilgili şok gerçek! 3 yıl önce...

Fenerbahçe maçının hakemiyle ilgili şok gerçek! 3 yıl önce...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında deplasmanda Viktoria Plzen ile golsüz berabere kalan Fenerbahçe'de VAR uyarısına rağmen verilmeyen penaltının yankıları sürüyor. Maçın Hollandalı hakemi Allard Lindhout'un 3 yıl önce de aynı hatayı yaptığı ve sonrasında özür dilediği ortaya çıktı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2025 Cuma 17:58
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe maçının hakemiyle ilgili şok gerçek! 3 yıl önce...

Fenerbahçe ile Viktoria Plzen arasında oynanan UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında, son dakikalarda yaşanan tartışmalı penaltı pozisyonu büyük yankı uyandırdı.

Fenerbahçe maçının hakemiyle ilgili şok gerçek! 3 yıl önce...

Hollandalı hakem Allard Lindhout, VAR uyarısına rağmen pozisyonu penaltı olarak değerlendirmedi.

Fenerbahçe maçının hakemiyle ilgili şok gerçek! 3 yıl önce...

Plzen'li futbolcunun Duran'ı ceza sahasında şortundan çektiği açıkça görülmesine rağmen, pozisyonu ekran başında izleyen Lindhout oyunu devam ettirdi. Fenerbahçe, karara büyük tepki gösterdi.

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe maçının hakemiyle ilgili şok gerçek! 3 yıl önce...

Milliyet'in haberine göre, Allard Lindhout bundan üç yıl önce Hollanda liginde benzer bir pozisyonda benzer bir karar vermiş ve ardından hatasını kabul etmişti.

Fenerbahçe maçının hakemiyle ilgili şok gerçek! 3 yıl önce...

Utrecht'ten Willem Janssen'in ceza sahası içinde Vitesse'den Lois Openda'ya yaptığı faulün ardından Lindhout, VAR tarafından monitöre bakması için çağrıldı.

Fenerbahçe maçının hakemiyle ilgili şok gerçek! 3 yıl önce...

Hollandalı hakem, Janssen'in Openda'yı tuttuğunu ve ardından yere yatırdığını gösteren tekrar görüntüsünü izledi ancak herhangi bir ihlal olmadığına karar verdi.

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe maçının hakemiyle ilgili şok gerçek! 3 yıl önce...

Ancak maçın hakemi, maç sonrası verdiği röportajda, konuk takıma penaltı vermesi gerektiğini itiraf etti.

Fenerbahçe maçının hakemiyle ilgili şok gerçek! 3 yıl önce...

Lindhout, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada Vitesse'nin penaltısını atladığı itirafında bulunarak "Düşünmek gereken birkaç şey var. Sahada kendi gözlemleriniz var. Benim bakış açıma göre, Openda da oyuncuyu tutuyor. Ama bu taraftan gelen görüntülere şimdi tekrar baktığımda, Janssen'in hareketi açık, yani penaltı" dedi.

Icardi’den manidar paylaşım!
İdefix-REKLAM
DİĞER
Orhan Bey’in kız kardeşi “Fatma Hatun” geliyor! Cemre Gümeli, Kuruluş Orhan Kadrosunda!
Dokunulmazlık dosyaları TBMM'de: Özgür Özel'in 7 dosyası var!
Çekya basını F.Bahçe'yi haklı buldu!
F.Bahçe'den orta saha atağı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Sarıyer 9 kişiyle kazandı! Sarıyer 9 kişiyle kazandı! 17:23
Bulgaristan'ın aday kadrosu açıklandı Bulgaristan'ın aday kadrosu açıklandı 16:33
G.Saray'dan Osimhen için rekor beklenti! G.Saray'dan Osimhen için rekor beklenti! 16:28
Icardi’den manidar paylaşım! Icardi’den manidar paylaşım! 16:05
Nelson Semedo’ya milli davet! Nelson Semedo’ya milli davet! 15:51
Morata İspanya kadrosuna alınmadı! Morata İspanya kadrosuna alınmadı! 15:34
Daha Eski
Şampiyonlar Ligi’nden Osimhen paylaşımı! Şampiyonlar Ligi’nden Osimhen paylaşımı! 15:30
Beşiktaş Antalyaspor maçına hazır Beşiktaş Antalyaspor maçına hazır 15:23
Çekya basını F.Bahçe'yi haklı buldu! Çekya basını F.Bahçe'yi haklı buldu! 15:09
Rafa Silva Antalya kafilesine alınmadı! Rafa Silva Antalya kafilesine alınmadı! 14:47
Trabzonspor'da son dakika! "İki futbolcumuz..." Trabzonspor'da son dakika! "İki futbolcumuz..." 14:20
İspanya’nın kadrosu açıklandı! İspanya’nın kadrosu açıklandı! 13:46