Fenerbahçe maçının hakemiyle ilgili şok gerçek! 3 yıl önce...
Son dakika Fenerbahçe haberleri: UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında deplasmanda Viktoria Plzen ile golsüz berabere kalan Fenerbahçe'de VAR uyarısına rağmen verilmeyen penaltının yankıları sürüyor. Maçın Hollandalı hakemi Allard Lindhout'un 3 yıl önce de aynı hatayı yaptığı ve sonrasında özür dilediği ortaya çıktı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Ancak maçın hakemi, maç sonrası verdiği röportajda, konuk takıma penaltı vermesi gerektiğini itiraf etti.
Lindhout, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada Vitesse'nin penaltısını atladığı itirafında bulunarak "Düşünmek gereken birkaç şey var. Sahada kendi gözlemleriniz var. Benim bakış açıma göre, Openda da oyuncuyu tutuyor. Ama bu taraftan gelen görüntülere şimdi tekrar baktığımda, Janssen'in hareketi açık, yani penaltı" dedi.