Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe'ye dikkat çeken transfer önerisi! Canlı yayında açıkladı

Fenerbahçe'de ara transfer çalışmaları şimdiden başladı. Sarı-lacivertliler için son olarak orta saha bölgesi hakkında flaş bir transfer önerisi gündeme geldi. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)

03 Kasım 2025 Pazartesi 14:12
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş deplasmanına konuk oldu. Sarı-lacivertliler, 2-0 geriye düştüğü mücadeleden 3-2 galip ayrılarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 32. dakikada İsmail Yüksek, 45+3. dakikada Marco Asensio ve 83. dakikada Jhon Duran kaydetti. Beşiktaş'ın golleri ise 5. dakikada El Bilal Toure ve 22. dakikada Emirhan Topçu'dan geldi.

Bu karşılaşmayla birlikte Fenerbahçe 25 puana ve 2. sıraya yükselerek lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 4'e indirdi. Beşiktaş ise 17 puanda kaldı.

Öte yandan Fenerbahçe'de ara transfer dönemine henüz uzun bir zaman varken önemli gelişmeler yaşanıyor. Son olarak sarı-lacivertliler için dikkat çeken bir transfer önerisi gündeme geldi.

A Spor yorumcusu Cem Kerpiçciler, Spor Ajansı programında Fenerbahçe'nin transfer gündemine dair konuştu. Kerpiçciler, "Fenerbahçe'den devre arasında bir santrfor ve iyi bir 8 numara transferi bekliyorum. 8 numara, Amadou Haidara profilinde bir oyuncu olabilir." İfadelerini kullandı.

Transfermarkt verilerine 12 milyon euro piyasa değeri olan Amadou Haidara, 2019 yılından bu yana Leipzig forması giyiyor. Malili futbolcu, bu sezon Leipzig formasıyla hiçbir resmi maçta süre bulamadı.

