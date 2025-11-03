Fenerbahçe'ye dikkat çeken transfer önerisi! Canlı yayında açıkladı

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için

Öte yandan Fenerbahçe'de ara transfer dönemine henüz uzun bir zaman varken önemli gelişmeler yaşanıyor. Son olarak sarı-lacivertliler için dikkat çeken bir transfer önerisi gündeme geldi.

A Spor yorumcusu Cem Kerpiçciler, Spor Ajansı programında Fenerbahçe'nin transfer gündemine dair konuştu. Kerpiçciler, "Fenerbahçe'den devre arasında bir santrfor ve iyi bir 8 numara transferi bekliyorum. 8 numara, Amadou Haidara profilinde bir oyuncu olabilir." İfadelerini kullandı.