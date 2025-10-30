CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de ilk ayrılık gerçekleşiyor! Transferi Aboubakar bitirecek

Fenerbahçe'de ilk ayrılık gerçekleşiyor! Transferi Aboubakar bitirecek

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Ocak ayında başlayacak ara transfer dönemi için çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de takımdan ayrılacak isimler netleşmeye başladı. Azerbaycan basını, sarı-lacivertlilerin milli futbolcusuyla ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya attı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Giriş Tarihi: 30 Ekim 2025 Perşembe 18:02 Güncelleme Tarihi: 30 Ekim 2025 Perşembe 18:08
Fenerbahçe'de ilk ayrılık gerçekleşiyor! Transferi Aboubakar bitirecek

Stuttgart ve Gaziantep FK galibiyetleriyle birlikte çıkışa geçen Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Fenerbahçe'de ilk ayrılık gerçekleşiyor! Transferi Aboubakar bitirecek

Pazar günü oynayacağı Beşiktaş derbisini de kazanarak çıkışını sürdürmek isteyen sarı-lacivertliler, ocak ayında başlayacak 2. Transfer ve Tescil Dönemi için kolları sıvadı.

Fenerbahçe'de ilk ayrılık gerçekleşiyor! Transferi Aboubakar bitirecek

Kanarya, eksik görülen bölgeleri güçlendirerek sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor.

Fenerbahçe'de ilk ayrılık gerçekleşiyor! Transferi Aboubakar bitirecek

Teknik direktör Domenico Tedesco'nun raporu doğrultusunda hareket edecek olan Fenerbahçe, kadroda düşünülmeyen isimlerle de vedalaşmayı planlıyor.

Fenerbahçe'de ilk ayrılık gerçekleşiyor! Transferi Aboubakar bitirecek

Sarı-lacivertlilerde ayrılması beklenen isimlerden birisi de Cenk Tosun...

Fenerbahçe'de ilk ayrılık gerçekleşiyor! Transferi Aboubakar bitirecek

Tecrübeli futbolcu, Samsunspor maçı sonrası İrfan Can Kahveci ile birlikte kadro dışı bırakılmıştı.

Fenerbahçe'de ilk ayrılık gerçekleşiyor! Transferi Aboubakar bitirecek

34 yaşındaki forvetle ilgili dikkat çeken bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Fenerbahçe'de ilk ayrılık gerçekleşiyor! Transferi Aboubakar bitirecek

NEFTÇİ BAKÜ İSTİYOR

Azerbaycan Devlet Haber Ajansı AZERTAC, Cenk Tosun'un Neftçi Bakü'ye transfer olmak istediğini yazdı.

Fenerbahçe'de ilk ayrılık gerçekleşiyor! Transferi Aboubakar bitirecek

Haberde deneyimli golcünün, Beşiktaş'tan takım arkadaşı Vincent Aboubakar'ın Neftçi Bakü'ye transfer olmasının ardından Azerbaycan'a gitmeye sıcak baktığı aktarıldı.

Fenerbahçe'de ilk ayrılık gerçekleşiyor! Transferi Aboubakar bitirecek

Aboubakar ile iyi bir ilişkisi olan Cenk'in, Kamerunlu golcüyle tekrar takım arkadaşı olmak istediğini dile getirdiği kaydedildi.

