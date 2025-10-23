Fenerbahçe-Stuttgart maçı CANLI İZLE | UEFA Avrupa Ligi CANLI MAÇ

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

UEFA Avrupa Ligi 3. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Kadıköy'de Almanya temsilcisi Stuttgart'ı konuk ediyor. Turnuvada Nice karşısında aldığı galibiyetle moral depolayan sarı-lacivertliler, seyircisi önünde kazanarak puanını 6'ya yükseltmeyi hedefliyor.

FENERBAHÇE-STUTTGART MAÇI İLK 11'LERİ

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail, Alvarez, Asensio, Nene, Kerem, En-Nesyri

Stuttgart: Nübel, Assignon, Jaquez, Chabot, Hendriks, Stiller, Atakan Karazor, Bouanani, Tomas, Mittelstadt, El Khannouss

Fenerbahçe-Stuttgart maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

FENERBAHÇE-STUTTGART MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında oynanan Fenerbahçe-Stuttgart maçı 23 Ekim Perşembe günü saat 19.45'te başladı.

FENERBAHÇE-STUTTGART MAÇI HANGİ KANALDA?

Chobani Stadyumu'nda oynanan Fenerbahçe-Stuttgart maçı Tabii ve TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor.

KANARYA HATA YAPMAK İSTEMİYOR

Milli ara sonrası Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde de 3 puan almanın hesaplarını yapıyor. Stuttgart karşısında iç saha avantajını kullanmak isteyen sarı-lacivertliler, Domenico Tedesco yönetiminde etkili bir performans ortaya koymayı amaçlıyor. Kritik karşılaşmada kazanması durumunda 6 puana yükselecek Kanarya, bu avantajı değerlendirmek istiyor.

ALMAN TAKIMLARINA KARŞI 14. RANDEVU

Fenerbahçe, bugüne kadar Alman ekipleriyle 13 müsabakaya çıktı. 1961 yılında Nürnberg, 1970'te ise Carl Zeiss Jena ile Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda rakip olan sarı-lacivertliler, 4 karşılaşmayı da kaybetti. Kanarya, 2000'li yıllardan sonra ise Bayer Leverkusen, Schalke 04, Borussia Mönchengladbach, Eintracht Frankfurt ile eşleşti. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Leverkusen ve Schalke 04'le oynadığı 4 maçta 1 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, Mönchengladbach'a karşı Avrupa Ligi gruplarında 1 galibiyet elde ederken, 1 maçta kaybetti.

Fenerbahçe, en fazla maçı Eintracht Frankfurt ile yaptı. 2006 yılında UEFA Kupası, 2021'de Avrupa Ligi'nde karşılaşan taraflar 3 karşılaşmada da sahadan beraberlikle ayrıldı.

AVRUPA KUPALARINDA 293. MAÇ

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 292 müsabakaya çıktı. Sarı-lacivertliler, bu süreçte 115 galibiyet alırken, 62 maçta da berabere kaldı. 115 müsabakada ise yenilgi yaşadı. Kanarya, son maçını oynadığı Nice karşılaşmasında Avrupa kupalarındaki 400. golüne ulaştı. Bugüne kadar kalesinde ise 416 gol gördü.

AVRUPA LİGİ'NDE 151. KARŞILAŞMA

Sarı-lacivertliler, UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi adlarıyla düzenlenen organizasyonda 151. sınavına çıktı. Kanarya, bu kulvarda oynadığı 150 müsabakada 65 galibiyet, 38 beraberlik ve 47 mağlubiyet aldı. Bu süreçte 211 gole imza atan Fenerbahçe, kalesinde ise 191 gol gördü.

STUTTGART BUNDESLIGA'DA KAÇINCI SIRADA?

Stuttgart, Almanya Bundesliga'da bu sezon 7 maça çıkarken 5 galibiyet, 2 mağlubiyet aldı. Sebastian Hoeness'in öğrencileri 15 puanla 3. sırada yer alıyor. Rakip filelere 11 gol gönderen Stuttgart, kalesinde 6 gole engel olamadı. Kırmızı-beyazlılar, ligde son haftalarda iyi bir grafik sergilerken, 4 maçlık galibiyet serisi yakaladı.

FENERBAHÇE-STUTTGART MAÇI HAKEMİ

Fenerbahçe ile Stuttgart arasında oynanacak müsabakada Danimarka Futbol Federasyonu'ndan Jakob Kehlet düdük çalıyor. Kehlet'in yardımcılıklarını Lars Hummelgaard ile Wollenberg Rasmussen yapıyor. Maçın dördüncü hakemi ise Mikkel Redder oldu. Karşılaşmanın Video Yardımcı Hakemi (VAR) koltuğunda Danimarkalı Jonas Hansen oturuyor. AVAR'da ise Jens Maae eşlik ediyor.

EDERSON 11'DE

Fenerbahçe'nin kalecisi Ederson, Stuttgart müsabakasına ilk 11'de başladı.

Sakatlığı nedeniyle Samsunspor ve Fatih Karagümrük maçlarında takımını yalnız bırakan deneyimli kaleci, Stuttgart karşılaşmasında formasına kavuştu.

Ederson, son olarak UEFA Avrupa Ligi'nde sarı-lacivertlilerin Nice'i 2-1 mağlup ettiği mücadelede kaleyi korumuştu.

DURAN 2 AY SONRA KADRODA

Fenerbahçe'nin Kolombiyalı santrforu Jhon Duran, 2 ay sonra kadroda yer aldı.

Sakatlığı nedeniyle uzun süredir takımından ayrı olan Duran, Stuttgart müsabakasıyla kadroya döndü.

Son maçını UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda 27 Ağustos'ta Benfica'ya karşı oynayan Duran, ilk 11'de son karşılaşmasına ise 23 Ağustos'ta Kocaelispor'a karşı çıkmıştı.

TALISCA TEDESCO DÖNEMİNDE İLK KEZ YEDEK

Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta sahası Anderson Talisca, teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde ilk kez yedek soyundu.

İtalyan çalıştırıcı, kırmızı kart cezalısı nedeniyle kadroda yer almadığı Dinamo Zagreb maçı dışında 1'i Avrupa Ligi, 6'sı lig olmak üzere 7 maçta da ilk 11'de görev verdiği Talisca'yı, Stuttgart maçında yedek soyundurdu.

FENERBAHÇE'DE 2 EKSİK

Fenerbahçe, Stuttgart karşısında 2 oyuncusundan yararlanamadı.

Sarı-lacivertlilerde kadro dışı kararı alınan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun karşılaşmanın kadrosunda yer almadı.

STUTTGART TARAFTARI MİSAFİR TRİBÜNÜNÜ DOLDURDU

Alman ekibi Stuttgart'ın taraftarları, İstanbul'da takımlarını yalnız bırakmadı.

Maça yoğun ilgi gösteren Alman taraftarlar, kendilerine ayrılan tribünün tamamını doldurdu.

KADIKÖY KAPALI GİŞE

Fenerbahçe taraftarları, Stuttgart müsabakasına yoğun ilgi gösterdi.

Müsabakadan saatler öncesinde stat ve civarında toplanan sarı-lacivertli taraftarlar, karşılaşma öncesinde takımlarına tezahüratlarla destek oldu.

Fenerbahçeli taraftarlar, tribünlerin tamamını doldurdu.

STUTTGART YÖNETİMİ İLE UEFA DELEGESİNE YEMEK

Fenerbahçe yönetimi, maç öncesinde Stuttgart yöneticileri ile UEFA delegesini yemekte ağırladı.

Çengelköy'deki bir restoranda gerçekleştirilen dostluk yemeğine sarı-lacivertli kulübün yönetim kurulu üyeleri Burçin Gözlüklü ve Taner Sönmezer ile Stuttgart Denetim Kurulu Başkanı Alexander Wehrle, yönetim kurulu üyesi Fabian Wohlgemuth ve UEFA Delegesi Peter Oskam katıldı.

Yemeğin ardından karşılıklı hediye takdiminde bulunuldu.